Neporažený a nadšený Štěpánek pomohl k triumfu na veteránském turnaji v Royal Albert Hall

"Bylo to naprosto fantastický. Od té doby, co jsem skončil, tak jsem znovu cítil tenisovou vášeň," řekl ČTK bývalý osmý hráč světa, který odešel ze světového tenisu před čtyřmi lety. "Byla to velká zábava, lidi vtaženi do děje a bavit se tenisem, to je moje DNA," vyprávěl nadšeně.

Hned po příchodu do slavné Royal Albert Hall se mu roztlouklo srdce. Na stěnách viděl, kdo všechno zde vystupoval. "Jako třeba Muhammad Ali," zmínil slavného boxera. "Ta hala je magická. Když bylo ještě prázdno, měl jsem pocit, že hala sama o sobě mluví. Atmosféra pak byla úžasná, diváci v lóžích. Nebyl špatný lístek a pořád jsme měli kontakt s publikem."

Během kariéry si zahrál čtrnáctkrát Wimbledon, ale do slavné haly se ani jako divák nedostal. "Byl jsem tam poprvé v životě a zároveň to byl poslední ročník. Má se to přesunout na jiné místo v Londýně. Proto jsem si vážil, že jsem to mohl zažít na vlastní kůži," řekl Štěpánek. Silný zážitek umocnilo, že mu v sobotu publikum zanotovalo "Happy Birthday" k 43. narozeninám.

Na čtyři dny tenisu se poctivě připravoval. A výsledek? Vyhrál čtyřhru v páru s Němcem Tommym Haasem a všechny čtyři dvouhry. Dvakrát porazil Španěla Nicoláse Almagra, jednou Belgičana Xaviera Malisse a v neděli v rozhodujícím duelu Chilana Fernanda Gonzáleze.

"Říkám, že o výsledek jde vždycky až na prvním místě, ale ne, tady to bylo jinak," řekl Štěpánek. "Byl jsem rád, že jsme se všichni po tak dlouhé době viděli. Přijde mi, že Haas hraje, jako kdyby neskončil. David Ferrer byl tradičně v neuvěřitelné kondici a i Berďa (Tomáš Berdych) je fit. Mělo to i dost vysokou tenisovou úroveň, takže to nebylo jenom o srandičkách."

V utkání s Malissem odehrál Štěpánek v prvním setu v boji o setbol dlouhou výměnu. "Snad padesát úderů. Pak jsme oba skončili na zemi, leželi, jak jsme byli odvařený a volali 911," vtipkoval. "Jsem zvědavý, jak se z toho budu dostávat."

Ve finále hrál o titul vítězný zápas s Gonzálezem, s nímž byl v týmu Tomáš Berdych. "Šel jsem na kurt a Berďa říká: Asi nevyhrajeme, když ty máš rozhodující (zápasy) tak rád," řekl Štěpánek, autor vítězných bodů z finálových zápasů Davisova poháru v letech 2012 a 2013. Gonzáleze předčil hravě. "Docela dost přibral, takže jsem měl velkou převahu," uvedl Štěpánek.

Veteránským turnajům se bránit nebude

Zápasy veteránů se jako nedávný Turnaj mistrů hráčů do 21 let hrál na sety do čtyř vítězných gamů. "Člověk udělá jednu chybu a set je v čudu za patnáct minut. Nemyslím si, že to je budoucnost opravdového tenisu," míní Štěpánek. "Je to loterie a neukazuje to, jak je kdo připravený fyzicky, jak zvládne mentálně výkyvy v dlouhém zápasu. Gladiátorství z toho jde pryč."

Na návrat k tenisu se Štěpánek nechystá. "Austrálie volá, to je pravda, ale já nezvedám," smál se. Případným nabídkám na veteránské akce se ale bránit nebude. "Tam zvedám. Když dostanu pozvánku, tak rád přijdu, protože tohle byla fakt velká zábava."

Během pobytu v Londýně se dostal i na fotbal. Bývalý brankář Petr Čech, v současnosti poradce sportovního a technického úseku Chelsea, ho vzal na utkání s Manchesterem United. "Čechíno mě pozval do ředitelské lóže na oběd, byl tam i bubeník skupiny Queen Roger Taylor a šéf Chelsea. Pak jsem se podíval na poločas a pádil do haly na tenis," líčil Štěpánek.