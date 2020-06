Netypické tenisové léto pokračuje i v Prostějově

"Soutěž vnímáme jako příležitost pro naše mladé hráče, kterých je na soupiskách hodně. Dostanou možnost odehrát kvalitní a ostré zápasy, bez nichž nelze výkonnostně stoupat," řekl na dnešní tiskové konferenci v Prostějově Jaroslav Navrátil, nehrající kapitán českého daviscupového týmu, nyní v roli vedoucího Bílých.

Jeho výběr ve čtvrtek a v pátek vyzve na prostějovských kurtech Červené, kteří už mají taktéž na kontě jednu výhru. Za domácí nastoupí i 65. hráč žebříčku ATP Jiří Veselý. "Bude hrát ale jen první den, v pátek totiž maturuje a neví, kde mu hlava stojí," vysvětlil Navrátil. Dále jsou na soupisce Bílých například Zdeněk Kolář, Vít Kopřiva, Kateřina Siniaková, Marie Bouzková či Barbora Krejčíková.

Červené barvy hájí mj. Lukáš Rosol a elitní ženské kvarteto Petra Kvitová, Barbora Strýcová a sestry Karolína a Kristýna Plíškovy. Ani jedna z nich se však na prostějovských kurtech ve čtvrtek ani v pátek nepředstaví. V Praze se souběžně bude hrát na dvorcích Spojů duel Žlutého týmu s Modrým.

Elitní hráčky na Hanou dorazí na přelomu června a července na druhou část Tipsport Elite Trophy. První díl vyhrál v úterý na Štvanici černý tým Karolíny Plíškové, který zdolal růžový výběr Kvitové. Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová by se mohla po problémech s předloktím objevit i v akci. "Doufám, že se má ruka zlepší natolik, že budu moci hrát aspoň čtyřhru," uvedla v tiskové zprávě.

Obě prostějovské akce budou přístupné pro fanoušky. Na Barvy pro budoucnost je vstup volný, stop stav by pořadatelé vyhlásili v případě, pokud by zájem převyšoval kapacitní možnosti a překračoval hygienická opatření v boji s pandemií koronaviru. Na Tipsport Elite Trophy dají organizátoři do prodeje 300 vstupenek na centrkurt s kapacitou 1000 diváků.

Mezinárodní tenisová sezona je přerušena kvůli pandemii koronaviru, proto tenisový svaz pořádá pro výkonnostní hráče soutěž družstev a turnaje jednotlivců. Promotér Tomáš Petera s partnery přichystali čtyřdílnou sérii Elite Trophy.