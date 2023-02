Nikdy není pozdě. Pecotič si vzal volno v práci a ve 33 letech zažil vítěznou premiéru na turnaji ATP

Matija Pecotič byl v letech 2009 až 2013 tenisovou hvězdou univerzity v Princentonu, v univerzitním žebříčku se vyhříval na 2. místě a třikrát získal ocenění pro hráče roku.



Na profi úrovni začal hrát v roce 2014, kdy slavil již 25. narozeniny. Na konci sezony 2015 měl na kontě čtyři tituly z turnajů ITF a jedno challengerové finále a ve světovém žebříčku se vyšplhal na 206. místo.



Na začátku roku 2016 byl na menší operaci břicha, která se proměnila ve vážné komplikace. "Skončilo to vážnou stafylokovou infekcí a v podstatě mě to na osm měsíců upoutalo k posteli. Zcela to změnilo trajektorii mé tenisové kariéry," vzpomíná nyní Pecotič.



Postupně si pak odbyl premiéru v kvalifikacích všech grandslamů, ale v roce 2017 se rozhodl kariéru přerušit a místo cestování a objíždění tenisových turnajů začal studovat na Harvard Business School v Massachusetts. Tam však znovu objevil lásku ke hře, po dvou letech s vysokoškolským diplomem 'v ruce' na kurty vrátil, přidal dalších pět triumfů na podnicích ITF a prodral se do čtvrté stovky světového žebříčku.



"V té době jsem hrál svůj nejlepší tenis v životě," myslí si Pecotič. "Všichni jsme cítili, jako by v jeho kariéře zbývalo napsat ještě pár kapitol," řekl Andrew Rueb, jeden z hlavních trenérů na Harvard Businness School.



"Matija nám rok pomáhal jako dobrovolný trenér, mladším klukům předal spoustu cenných zkušeností. Teď jsem rád, že se na Tour vrátil. Matija má vysoké soutěžní IQ a to z něj udělalo skvělého trenéra. Má obrovské srdce, miluje dřinu. Věřili jsme, že má šanci se mezi profesionály prosadit, ale comeback je vždycky těžký. Cesta do Top 100 je jako strmá hora, na kterou se snažíte vylézt," dodal Rueb.



Jenže rozjetému Pecotičovi přibouchnula dveře vzhůru na výslunní pandemie Covidu-19, kvůli které se půl roku nehrálo. Chorvat narozený v srbském Bělehradu měl čas přemýšlet, co dál. Čím dál více se angažoval ve finančním sektoru a tenis už dávno není na prvním místě.



Dál trénuje. I se 70letým šéfem

V roce 2021 se nechal zaměstnat v jedné realitní investiční společnosti ve West Palm Beach na Floridě, kde nyní pracuje na plný úvazek jako ředitel kapitálových trhů.



Nicméně s tenisem definitivně neskončil. Pravidelně trénuje a stále se občas objeví i na nějakém turnaji.



"Tenis miluju a vím, že ho nemůžu hrát navěky. Je mi 33 a každý den se snažím maximalizovat. Snažím se každé ráno trénovat, pětkrát až šestkrát týdně. Někdy trénuju i se svým šéfem, kterému je 70 let. Tenhle týden jsem trénoval s chlápkem, kterému je přes padesát. Ale hledám kreativní způsoby, jak s tím pracovat," řekl ke své přípravě Pecotič.



Před pár týdny v Austrálii dokonce reprezentoval Chorvatsko na premiérovém ročníku United Cupu, kde si zahrál smíšenou čtyřhru, a na konci ledna se kvalifikoval na challenger v Clevelandu.



V Delray Beach prožívá vítězný debut na turnaji ATP

Nyní v Delray Beach na Floridě si ve 33 letech odbývá debut v hlavní soutěži turnaje ATP. Pecotič na 12. pokus prošel kvalifikací, v níž porazil domácí duo Stefan Kozlov a Tennys Sandgren, a v úterý vyhrál i premiéru v hlavní soutěži. Bývalou světovou osmičku Američana Jacka Socka zdolal 4-6 6-2 6-2.



Po nervózním úvodu, v němž ztratil čtyři gamy a prohrával 0-4, se uklidnil, zápas si užíval a dokráčel k nečekanému skalpu. Pomohl si 30 winnery včetně 10 es. 31krát zamířil k síti a 21krát u ní bodoval. Odvrátil 6 z8 brejkbolů.



"Rozhodně jsem nečekal, že vyhraju, na druhou stranu jsem do zápasu nešel s tím, že určitě prohraju. Díval jsem se na to realisticky. Hrajete proti bývalému členovi Top 10 s množstvím tenisových zkušeností a skvělým servisem. Ale věděl jsem, že pokud dodržím ty dva tři herní systémy, které jsem si připravil, tak budu mít šanci," uvedl Pecotič.

Never give up on your dreams



At age 33, world No. 784 Matija Pecotic tallies his first career ATP Tour win in his debut, overcoming former Top 10 player Jack Sock 4-6 6-2 6-2.@DelrayBeachOpen | #DBOpen pic.twitter.com/mcsHYovrXQ — ATP Tour (@atptour) February 15, 2023



Životní vítězství aktuálně 784. hráče světa sledoval z hlediště i šéf jeho firmy, jenž je dlouholetým přítelem jeho slovenského kouče Dominika Hrbatého.



"Musel jsem dnes odejít dřív brzy z práce. Šéf mě pustil, musel jsem napsat e-mail celému svému týmu. Budu ale muset požádat o další volný den na zítřek," uvedl s úsměvem Pecotič.



V Delray Beach přitom málem vůbec nehrál. "Do kvalifikace jsem se dostal až na poslední chvíli v sobotu v den zápasu. Dokonce když jsem nastoupil na kurt, tak představili Kozlova a Watanukiho, ale ve skutečnosti jsem byl na kurtu já," řekl k úsměvné historce za začátku kvalifikace.



Ve druhém kole ho čeká čtvrtý americký soupeř za sebou Marcos Giron, který vyřadil čtvrtfinalistu letošního Australian Open Bena Sheltona.







Mackenzie McDonald v Delray Beach zvládl vstup i do čtvrtého letošního turnaje, na Floridě přehrál dvakrát 6-2 Tara Daniela. Ve druhém kole se 27letý Američan utká s dalším Japoncem a finalistou z roku 2020 Jošihitem Nišiokou (h2h 1-5), kterému může oplatit letošní porážky z Adelaide a Australian Open.



Radu Albot, jenž před čtyřmi lety v Delray Beach získal svůj jediný titul na okruhu ATP, zdolal 7-6 7-6 španělského veterána Fernanda Verdasca a na pátý pokus si připsal jeho skalp. Ve druhém kole se 33letý Moldavan utká s australským lucky loserem Aleksandarem Vukicem (h2h 1-0), jenž hraje jako náhradník místo Johna Isnera.