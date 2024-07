Nishioka získal i třetí titul na tvrdém povrchu. V Atlantě otočil finále proti Thompsonovi

Yoshihito Nishioka začal sezonu na amerických betonech hned při první příležitosti na turnaji v Atlantě a potvrdil, že na tvrdém povrchu se mu daří nejvíce. Z pozice nenasazeného hráče si dokráčel až pro titul a získal svou třetí trofej. V USA slavil poprvé, předchozí dvě finále v Delray Beach 2020 a Washingtonu 2022 prohrál.

Cestou do finále vyřadil Japonec tři domácí hráče, překvapil především skalpem třetího nasazeného Francese Tiafoa, a v semifinále porazil po bitvě Francouze Arthura Rinderknecha. V boji o titul musel Nishioka otáčet zápas s turnajovou čtyřkou Jordanem Thompsonem a nakonec i díky téměř pětihodinové pauze zaviněné deštěm Australana přehrál 4:6, 7:6, 6:2.

Worth the wait



After a huge rain delay Nishioka comes back to take us the distance @ATLOpenTennis pic.twitter.com/7yedJevJiV — Tennis TV (@TennisTV) July 29, 2024