Norrie i Basilašvili se v Indian Wells prodrali poprvé do finále turnaje Masters 1000

Cameron Norrie začínal sezonu jako 74. hráč světa s jednou účastí ve finále turnaje ATP 250. V roce 2021 už přidal dalších šest postupů do finále, v červenci v mexickém Los Cabos získal premiérový titul a nyní na podniku Masters 1000 v Indian Wells ho čeká největší finále kariéry.



Přitom na takto velkém turnaji nikdy nebyl ani ve čtvrtfinále a předchozí dva starty v kalifornské poušti pro něj skončili hned v prvním kole. Letos však zvládl už pět zápasů. Po třísetových výhrách nad Sandgrenem, Bautistou a Paulem deklasoval Schwartzmana a v sobotním semifinále přehrál 6-2 6-4 Bulhara Grigora Dimitrova.



"Byl to největší zápas mé kariéry, hned po tom včerejším. Dnes jsem byl ještě pod větším tlakem. Grigor byl možná trochu unavený po předchozích zápasech, ale od začátku druhého setu tvrdě bojoval a nebylo to pro mě vůbec snadné," komentoval Norrie svou již 46. výhru v sezoně.



30letý Dimitrov v Indian Wells nedokázal navázat na třísetové skalpy Daniila Medveděva či Huberta Hurkacze a neukončil tak dlouhé čekání na finále, které si zahrál naposledy v únoru 2018. Poslední triumf slavil dokonce před čtyřmi lety na Turnaji mistrů.



Norrie postoupil do 6. letošního finále, čímž vyrovnal sezonní maximum Novaka Djokoviče. "Letos jsem odehrál už spoustu velkých zápasů, což mi pomohlo. Cítím, že jsem připravený zvládat velké momenty. Cítím se čím dál komfortněji a mám pocit, že v klíčových okamžicích hraju podle svých představ," pochvaluje si 26letý Brit.



Ve světovém žebříčku si Norrie zajistil posun na 17. místo, čímž o devět příček vylepší své maximum. V případě triumfu vyletí na post světové patnáctky a v hodnocení letošní sezony se dostane na 'dostřel' pozicím zajišťujícím start na Turnaji mistrů.







O životní triumf se Norrie utká s Nikolozem Basilašvilim (h2h 1-0), kterého smetl letos v Rotterdamu i s kanárem. 29letý Gruzínec v druhém semifinále zdolal 7-6 6-3 Američana Taylora Fritze.



V prvním setu Basilašvili odvrátil za stavů 4-5 a 5-6 celkem tři setboly při svém podání. Ve druhém setu využil svůj jediný brejkbol, znovu odvrátil všechny soupeřovi šance na brejk (celkem sedm v zápase) a po využití čtvrtého mečbolu mohl slavit postup do životního finále.



"Moc to pro mě znamená, zejména tady v Indian Wells. Na turnaji, kterému lidé říkají pátý grandslam. Projít tolika těžkými zápasy je velmi důležité. Jsem teď na vrcholu své hry a cítím se nejlépe," řekl Basilašvili.



V Indian Wells hraje popáté, ale až letos si připsal první výhru v hlavní soutěži a na sedmý pokus se dostal přes osmifinále turnajů Masters 1000. Rodáka z Tbilisi čeká celkově 8. finále, v nichž má bilanci 5-2. Ve sbírce už má i tři trofeje z akcí ATP 500, letos může navázat na triumfy z Dauhá a Mnichova a poprvé v kariéře vyhrát tři turnaje během jedné sezony.



Bývalý 16. hráč světa Basilašvili se vrátí do Top 30, nejcennější titul by ho vyhoupl dokonce na 18. příčku.



Čtyřhru vyhráli Polášek s Peersem

Filip Polášek s Johnem Peersem proměnili šestý společný turnaj v premiérový triumf. Slovensko-australský pár dobyl podnik ATP Masters 1000 v Indian Wells po finálové výhře 6-3 7-6 nad ruskými soky Aslanem Karacevem a Andrejem Rubljovem.





• ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8,359.455 dolarů

sobotní výsledky (16. 10. 2021) • Dvouhra - semifinále • Norrie (21-Brit.) - Dimitrov (23-Bulh.) 6-2 6-4 Basilašvili (29-Gruz.) - Fritz (31-USA) 7-6(5) 6-3 • Čtyřhra - finále • Polášek/Peers (7-SR/Austr.) - Karacev/Rubljov (Rus.) 6-3 7-6(5)