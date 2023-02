Norrie si v Buenos Aires zajistil antukové finále proti navrátilci Alcarazovi

Cameron Norrie měl tento týden obhajovat titul v Delray Beach, ale po Davis Cupu na antuce v Kolumbii zůstal v Jižní Americe a podruhé v kariéře startuje na antukovém Golden Swing. Zatímco v roce 2019 včetně duelů v kvalifikaci vyhrál jen dva z pěti zápasů, letos je po třech duelech neporažený.



Přitom v Buenos Aires měl 27letý Brit namále hned v prvním kole s domácím outsiderem Facundem Díazem Acostou, s nímž byl čtyřikrát dva míčky od porážky. Ve čtvrtfinále pak otočil duel s dalším Argentincem Tomasem Etcheverrym a v sobotu si poradil 7-6 6-4 s Peruáncem Juanem Pablem Varillasem, který hrál semifinále turnaje ATP poprvé.



V prvním setu Norrie neudržel výhodu brejku a za stavů 5-4 a 6-5 nevyužil celkem tři setboly. Sadu uzavřel až v tie-breaku na celkově 5. pokus. Do druhého dějství vstoupil brejkem a náskok udržel až do konce, byť při servírování na postup musel ještě odvracet dva brejkboly.



Vítěz předloňského Masters 1000 v Indian Wells Norrie, jehož trénuje Argentinec Facundo Lugones, postoupil do svého druhého letošního a celkově 13. finále. Na antuce si o titul zahraje popáté, dosud na ní triumfoval jen loni v Lyonu.



Still Alive @cam_norrie punches his ticket to Sunday's final in Buenos Aires with a gutsy win over Varillas!#ArgOpen2023 pic.twitter.com/eFE16iuy2Q — Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2023







O pátý titul si Norrie zahraje se Španělem Carlosem Alcarazem, s nímž ve vzájemné bilanci prohrává 1-3, ale poslední duel loni v Cincinnati po třísetovém boji vyhrál. "Letos jsem už prohrál finále v Aucklandu, tak doufám, že se mi zítra vrátí nějaké hezké pocity," přeje si Norrie.



19letý Alcaraz v Buenos Aires hraje poprvé od loňského listopadu a následné pauze zaviněné zraněními břišního svalu a hamstringu. Po výhrách nad Srby Laslem Djerem a Dušanem Lajovičem nezaváhal ani s krajanem Bernabém Zapatou, kterého přehrál dvakrát 6-2.



"Tohle je pro mě opravdu výjimečný okamžik. Po zranění jsem byl docela na dně. Po těch třech měsících jsem musel znovu obnovit sebevědomí a rytmus. Takže dostat se do finále hned na prvním turnaji v roce 2023 je pro mě opravdu speciální," řekl Alcaraz.



Rodák z Murcii postoupil do svého 7. finále, v nichž má bilanci 5-1. V Buenos Aires může navázat na triumf svého trenéra Juana Carlose Ferrera z roku 2010.





FINALCARAZ @carlosalcaraz reaches his first final since the US Open, defeating countryman Zapata Miralles 6-2 6-2 to face Cam Norrie tomorrow!#ArgOpen2023 pic.twitter.com/InA71egoSO — Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2023