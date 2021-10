Norrie v Indian Wells získal první titul z akce Masters 1000 a hlásí se do boje o Turnaj mistrů

Cameron Norrie začínal sezonu jako 74. hráč světa s jednou účastí ve finále turnaje ATP 250. V roce 2021 však četnost startů ve finálových duelech výrazně zvyšuje, společně s Novakem Djokovičem se v něm jako jediní objevili už šestkrát.



A dvakrát 26letý Brit dokázal zvítězit. Po premiérovém červencovém triumfu v mexickém Los Cabos si nečekaně došel i pro trofej z turnaje Masters 1000 v Indian Wells, kde se stal prvním vítězem od roku 2010, jenž nefiguruje v Top 25 žebříčku ATP.



Norrie přitom na takto velkém turnaji nebyl nikdy ani ve čtvrtfinále a předchozí dva starty v kalifornské poušti pro něj skončily hned v prvním kole. Letos však zvládl šest zápasů. Poradil si se Sandgrenem, Bautistou, Paulem, Schwartzmanem, Dimitrovem a v nedělním finále otočil nepříznivý vývoj s Gruzíncem Nikolozem Basilašvilim.



V Indian Wells letos nestartoval ani jeden z hráčů Big 3 a papíroví favorité v čele s Daniilem Medveděvem, Alexanderem Zverevem, Stefanosem Tsitsipasem a Andrejem Rubljovem nedošli dál, než do čtvrtfinále.



"Byl to takový malý zázrak, že všichni nejlepší kluci prohráli. Když jsem se podíval na čtyři semifinalisty, říkal si, že je to skvělá příležitost," uvedl Norrie po již 47. výhře v sezoně.







V Indian Wells se stal prvním britským šampionem a překonal tak i slavnějšího krajana Andyho Murrayho, který své jediné finále v roce 2009 prohrál. Za triumf získal prémii 1,2 milionu dolarů.



Ve světovém žebříčku si Norrie zajistil posun na 15. místo, čímž o jedenáct příček vylepší své maximum. V hodnocení letošní sezony se dostane na 'dostřel' pozicím zajišťujícím start na Turnaji mistrů.



Na poslední postupovou příčku do Turína ztrácí 115 bodů (Huberta Hurkacze), po týdnu volna ho čeká série halových turnajů ve Vídni (ATP 500), Paříži (ATP Masters 1000) a Stockholmu (ATP 250).



Také 29letý Gruzínec si v Indian Wells zahrál své největší finále, nejcennější a celkově 6. titul ale vybojovat nedokázal. Na 'pátém grandslamu' hrál popáté, ale až letos si připsal první výhru v hlavní soutěži a na sedmý pokus se dostal přes osmifinále turnajů Masters 1000. Bývalý 16. hráč světa se vrátí do Top 30.

• ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8,359.455 dolarů

nedělní výsledky (17. 10. 2021) • Dvouhra - finále • Norrie (21-Brit.) - Basilašvili (29-Gruz.) 4-6 6-3 6-1