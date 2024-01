Nosková absolvuje první osmifinále na grandslamech, soupeřkou bude zkušená Svitolinová

V rámci devátého hracího dne letošního ročníku Australian Open se odehrají zbylé osmifinálové duely. Linda Nosková (19), která v Melbourne Parku už dvakrát vylepšila své grandslamové maximum, nastoupí proti bývalé světové trojce a dvojnásobné čtvrtfinalistce Elině Svitolinové (29), proti níž se pokusí navázat na skalp aktuální světové jedničky Igy Šwiatekové. Na čtvrtfinálovou účast budou útočit také třeba Carlos Alcaraz (20), dvojnásobná šampionka Viktoria Azarenková (34) či Daniil Medveděv (27).

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 22. 1.

Češi v akci

Nosková (ČR) - Svitolinová (19-Ukr.) | Margaret Court Arena (03:30 SEČ)



Další osmifinále žen

Azarenková (18-) - Jastremská (Ukr.) | Rod Laver Arena (02:00 SEČ)

Paoliniová (It.) - Kalinská (-) | John Cain Arena (07:00 SEČ)

Qinwen Zheng (12-Čína) - Dodinová (Fr.) | Rod Laver Arena (11:00 SEČ)



Osmifinále mužů

Borges (Portug.) - Medveděv (3-) | Rod Laver Arena (03:30 SEČ)

Cazaux (Fr.) - Hurkacz (9-Pol.) | John Cain Arena (05:00 SEČ)

Zverev (6-Něm.) - Norrie (19-Brit.) | Margaret Court Arena (06:00 SEČ)

Kecmanovič (Srb.) - Alcaraz (2-Šp.) | Rod Laver Arena (09:00 SEČ)

Češi v akci

Linda Nosková (50.) - Elina Svitolinová (23.) | Margaret Court Arena (03:30 SEČ)

Linda Nosková pořádně otevřela horní polovinu pavouka, když si senzačně vyšlápla na Igu Šwiatekovou a ukončila její 18zápasovou neporazitelnost. Polské favoritce poprvé sebrala podání až v koncovce druhého setu a nakonec ji po famózním obratu zdolala 3:6, 6:3, 6:4. Stala se tak první teenagerkou od roku 1999, která na Australian Open vyřadila světovou jedničku.

Devatenáctiletá Češka zapsala tři ze svých čtyř skalpů TOP 10 na australské půdě. V pondělí nastoupí ke svému prvnímu osmifinále na grandslamech a znovu po roce potvrzuje, že jí australské podmínky sedí. Loni v Adelaide prošla z kvalifikace do svého prvního finále na nejvyšší tour a před pár týdny v Brisbane přežila po cestě do semifinále tři třísetové bitvy.

Linda Nosková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (semifinále)

Bilance: 7:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 7:1

Bilance proti hráčkám TOP 30: 2:1 (kariérní 7:13)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Linda Nosková - Australian Open

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Brisbane (semifinále)

Cesta turnajem: (31) Bouzková (6:1, 7:5), Kesslerová (6:3, 1:6, 6:4), (1) Šwiateková (3:6, 6:3, 6:4)

Elina Svitolinová je po selhání řady nasazených favoritek jednou z největších adeptek na postup do finále. V horní půlce pavouka je druhou nejzkušenější hráčkou a do osmifinále se dostala bez ztráty jediného setu. Bývalá světová trojka povolila pouhé čtyři gamy Taylah Prestonové i Viktoriji Tomovové a jen o jednu hru více Viktoriji Golubicové.

Po loňském návratu z mateřské pauzy se zúčastnila včetně probíhajícího Australian Open čtyř grandslamových akcí a dohromady zaznamenala 14 výher. Loni se velmi rychle rozjela a došla do čtvrtfinále na French Open a do semifinále ve Wimbledonu a ukořistila titul ve Štrasburku. Do letošní sezony vstoupila finálovou účastí v Aucklandu.

Elina Svitolinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (finále)

Bilance: 7:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 7:1

Bilance proti hráčkám TOP 50: 1:1 (kariérní 158:143)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 10:5)

Elina Svitolinová - Australian Open

Kariérní bilance: 25:10

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018-19)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 2:1

Generálka: Auckland (finále)

Cesta turnajem: Prestonová (6:2, 6:2), Tomovová (6:1, 6:3), Golubicová (6:2, 6:3)

Vzájemná bilance: 0:0. Nosková si může hned při svém debutu v hlavní soutěži Australian Open zahrát čtvrtfinále, loňskou premiéru zakončila v prvním kole kvalifikace. Svitolinová však bude i kvůli solidní bilanci 10:5 v osmifinále grandslamů (2:1 na Australian Open) těžkou soupeřkou.

Další osmifinále žen

Viktoria Azarenková (22.) - Dajana Jastremská (93.) | Rod Laver Arena (02:00 SEČ)

Viktoria Azarenková už podruhé během pár týdnů porazila Jelenu Ostapenkovou a v tuto chvíli je jedinou hráčkou v horní polovině pavouka, která má na kontě grandslamové finále. Dvojnásobná šampionka dohnala ve druhé sadě manko 2:5 a Lotyšku přehrála 6:1, 7:5. V předchozích kolech proti Camile Giorgiové a Claře Tausonové naopak potřebovala tři sety.

Čtyřiatřicetiletá Běloruska vstupovala do letošního ročníku Australian Open coby nejúspěšnější hráčka v jeho historii. V tomto dějišti má v osmifinálových duelech bilanci 6:4 a obhajuje loňské semifinále. Bývalá světová jednička bude útočit na svou třetí čtvrtfinálovou účast na podnicích velké čtyřky po návratu z mateřské pauzy v roce 2017.

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (semifinále)

Bilance: 6:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 6:1

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 4:0 (kariérní 174:31)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 18:11)

Viktoria Azarenková - Australian Open

Kariérní bilance: 50:13

Nejlepší výsledek: triumf (2012-13)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 6:4

Generálka: Brisbane (semifinále)

Cesta turnajem: Giorgiová (6:1, 4:6, 6:3), Tausonová (6:4, 3:6, 6:2), (11) Ostapenková (6:1, 7:5)

Dajana Jastremská je podruhé ve druhém týdnu majorů. Bývalá světová jednadvacítka začínala už v kvalifikačních bojích a ve všech třech duelech musela do rozhodující sady. V hlavním losu naopak přehrála ve dvou setech úřadující wimbledonskou šampionkou Markétu Vondroušovou a Varvaru Gračovovou a poté ve třech vítězku generálky v Hobartu Emmu Navarrovou.

Na letošním Australian Open tak odehrála už šest duelů a čtyři z nich rozhodoval třetí set. Třiadvacetiletá Ukrajinka zaznamenala během tohoto tažení svůj první skalp TOP 10 po necelých dvou letech. Jediné předchozí osmifinále na grandslamech absolvovala ve Wimbledonu 2019 a podlehla ve třech setech nenasazené Shuai Zhang.

Dajana Jastremská - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 8:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 8:1

Bilance proti hráčkám TOP 30: 2:0 (kariérní 23:31)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Dajana Jastremská - Australian Open

Kariérní bilance: 6:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Brisbane (1. kolo)

Cesta turnajem: (7) Vondroušová (6:1, 6:2), Gračovová (6:3, 6:2), (27) Navarrová (6:2, 2:6, 6:1)

Vzájemná bilance: Azarenková vede 2:1, navrch měla v posledních dvou soubojích předloni ve Washingtonu a před pár měsíci v Guadalajaře. Čtyři zápasy po sobě naposledy vyhrála loni po cestě do semifinále právě na Australian Open. Jastremská zase čeká na čtvrtfinálovou účast na nejvyšší tour od Birminghamu 2022.



Jasmine Paoliniová (31.) - Anna Kalinská (75.) | John Cain Arena (07:00 SEČ)

Jasmine Paoliniová před letošní cestou do Melbourne Parku nikdy nepřekročila druhé kolo na grandslamech. Na probíhajícím Australian Open ovšem využila příznivého losu a porazila Dianu Šnajderovou, Tatjanu Mariaovou a Annu Blinkovovou (potřebovala tie-break), přemožitelku loňské finalistky Jeleny Rybakinové. Osmadvacetiletá Italka stále neztratila set.

Stejně jako její následující soupeřka skončila při všech čtyřech předchozích startech v hlavní fázi Australian Open hned v prvním kole. Navíc na generálce v Adelaide ztroskotala v úvodním kole na Cristině Bucsaové, ačkoli v závěru loňské sezony uhrála finále v Monastiru, semifinále na WTA 500 v Zhengzhou a čtvrtfinále na WTA 1000 v Cincinnati.

Jasmine Paoliniová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 4:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 4:2

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 2:1 (kariérní 48:41)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Jasmine Paoliniová - Australian Open

Kariérní bilance: 3:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: United Cup (bilance 1:1), Adelaide (1. kolo)

Cesta turnajem: Šnajderová (6:3, 6:4), Mariaová (6:2, 6:3), Blinkovová (7:6, 6:4)

Anna Kalinská zahodila čtyři setboly a musela souboj třetího kola se Sloane Stephensovou otáčet, bývalou šampionku US Open nakonec zdolala po téměř třech hodinách 6:7, 6:1, 6:4. Pětadvacetileté Rusce ovšem vydřené vítězství nad bývalou světovou trojkou vadit nebude, protože nikdy předtím nevyhrála zápas hlavní soutěže na Australian Open.

Teprve až v posledních dnech se poprvé v kariéře dostala přes druhé kolo grandslamových podniků. Ještě v říjnu figurovala i vinou tříměsíční zdravotní pauzy mimo TOP 100 světového pořadí, nicméně velmi rychle se vrátila do formy a uhrála finále na akcích 125k v Tampiku a Midlandu (triumf) a letos druhé kolo v Brisbane a z kvalifikace v Adelaide.

Anna Kalinská - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 7:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 7:2

Bilance proti hráčkám TOP 50: 3:2 (kariérní 29:42)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Anna Kalinská - Australian Open

Kariérní bilance: 3:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Brisbane (2. kolo), Adelaide (2. kolo)

Cesta turnajem: Volynetsová (6:3, 3:6, 6:2), Rusová (6:1, 7:5), Stephensová (6:7, 6:1, 6:4)

Vzájemná bilance: Paoliniová vede 1:0. Italka zvítězila 6:3, 6:2 ve druhém kole na konci roku 2021 v Portoroži a nakonec získala svůj jediný dosavadní titul na nejvyšším okruhu. Obě aktérky budou znovu útočit na vylepšení svého grandslamového maxima, mírnou kurzovou favoritkou je Kalinská.



Qinwen Zheng (15.) - Océane Dodinová (95.) | Rod Laver Arena (11:00 SEČ)

Qinwen Zheng je coby světová patnáctka nejvýše postavenou osmifinalistkou horní poloviny pavouka. Jednadvacetiletá Číňanka měla ovšem ve třetím kole obrovské potíže s vracející se krajankou Yafan Wang. Čínské derby trvalo dvě hodiny a 40 minut a favoritka ho nakonec vyhrála až poměrem 10:8 v rozhodujícím super tie-breaku (6:4, 2:6, 7:6).

Do rozhodujícího dějství musela také hned v úvodním kole proti teenagerce Ashlyn Kruegerové, dokonce likvidovala manko setu. Úřadující šampionka "pětistovky" v Zhengzhou a finalistka WTA Elite Trophy má na dosah své druhé čtvrtfinále na grandslamových podnicích, to premiérové zaregistrovala před pár měsíci ve Flushing Meadows.

@ Livesport

Qinwen Zheng - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 5:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 5:1

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 3:0 (kariérní 31:12)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:1)

Qinwen Zheng - Australian Open

Kariérní bilance: 5:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: United Cup (bilance 2:1)

Cesta turnajem: Kruegerová (3:6, 6:2, 6:3), Boulterová (6:3, 6:3), Yafan Wang (6:4, 2:6, 7:6)

Océane Dodinová je jednou z outsiderek, které na letošním Australian Open zazářily. Sedmadvacetiletá Francouzka, jež ještě před pár dny disponovala bilancí 0:6 ve druhém kole grandslamů, je nyní už v osmifinále, a to dokonce bez ztráty setu. Více než čtyři gamy v jedné sadě nepovolila Lin Zhu, Martině Trevisanové ani Claře Burelové.

Její vítězství nad nasazenou čínskou tenistkou Zhu v prvním kole je jejím žebříčkově nejcennějším skalpem od srpna 2021 a na grandslamech od roku 2015. Postup do osmifinále je takřka šokující, jelikož od května 2022 neporazila nikoho z TOP 90 žebříčku a od ledna 2022 nevyhrála ani jeden zápas hlavní soutěže na nejvyšší tour mimo antuku.

Océane Dodinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj na nejvyšší tour

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj na nejvyšší tour

Bilance: 5:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 5:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 0:0 (kariérní 2:18)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Océane Dodinová - Australian Open

Kariérní bilance: 5:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: 125k Canberra (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: (29) Lin Zhu (6:4, 6:3), Trevisanová (6:4, 6:4), Burelová (6:2, 6:4)

Vzájemná bilance: Zheng vede 2:1. Na všechny předchozí souboje došlo v letech 2020-21 na francouzských akcích ITF. Číňanka měla navrch na antukových dvorcích v Montpellieru a Contrexéville a ve třech setech prohrála na betonech v Remeši. Proti Dodinové je jasnou favoritkou a měla by ukončít její pohádkovou jízdu.

Osmifinále mužů

Nuno Borges (69.) - Daniil Medveděv (3.) | Rod Laver Arena (03:30 SEČ)

Nuno Borges sbíral v posledních letech skvělé výsledky na nižších okruzích, čímž si zajišťoval starty i na tom nejvyšším. Ačkoli se mu dařilo na challengerech, na hlavní tour se až do tohoto týdne nedokázal výrazněji prosadit. Šestadvacetiletý Portugalec se ovšem nevzdal a nyní prožívá nejlepší turnaj kariéry.

Na probíhajícím Australian Open se už v úvodních dvou kolech vzepřel papírovým předpokladům, Maximiliana Marterera i Alejandra Davidoviche dokonce přehrál bez ztráty setu. O největší překvapení se však postaral ve třetím kole, když přemohl ve čtyřech setech letos neporaženého Grigora Dimitrova. Do Melbourne Parku dorazil s bilancí 0:13 v utkáních druhého kola na nejvyšším okruhu a také s úspěšností 0:5 proti hráčům TOP 20.

Aktuálně 69. muž pořadí je prvním portugalským osmifinalistou v historii Australian Open. Díky tomuto senzačnímu výsledku si v live žebříčku zajistil debut v TOP 50 a hlavně bude Melbourne opouštět se zvýšeným sebevědomím, které mu v minulosti na této úrovni chybělo.

Nuno Borges - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 4:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 4:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 0:4)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Nuno Borges - Australian Open

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Hongkong (1. kolo), Auckland (2. kolo)

Cesta turnajem: Marterer (7:5, 7:6, 6:2), (23) Davidovich (7:6, 6:3, 6:3), (13) Dimitrov (6:7, 6:4, 6:2, 7:6)

Zatímco Jannik Sinner na letošním Australian Open dominuje od prvního zápasu, Novak Djokovič a Carlos Alcaraz přidaly na obrátkách až ve třetím kole. Daniil Medveděv na ně navázal a stejně jako oni poprvé vyhrál bez ztráty setu, když přehrál 6:3, 6:4, 6:3 trápícího se Félixe Augera-Aliassimeho.

Sedmadvacetiletý Rus ztratil v úvodních dvou kolech mnohem více sil, než se očekávalo. Nejprve potřeboval čtyři sety proti Terenceovi Atmanemu, který mu vzdal, a poté otočil manko 0:2 na sety v souboji s Emilem Ruusuvuorim. Ztracené síly však může vykompenzovat, pokud Borgese porazí stejně suverénně jako v posledním zápase Augera-Aliassimeho.

Loni se během březnového turnaje Masters ve Spojených státech sám označil za specialistu na tvrdé povrchy a v roce 2023 vyhrál na betonech všech 13 střetnutí s hráči figurujícími mimo TOP 50 žebříčku. V posledních letech zaostává, co se výsledků na hardových grandslamech týče, pouze za Djokovičem. Navíc na nich zvládl posledních 33 duelů se soupeři mimo nejlepší padesátku pořadí, naposledy neuspěl proti Hyeonovi Chungovi na Australian Open 2018. Tehdy ovšem sám figuroval mimo TOP 50.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 3:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 3:0

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 1:0 (kariérní 99:24)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 8:5)

Daniil Medveděv - Australian Open

Kariérní bilance: 24:7

Nejlepší výsledek: finále (2021-22)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 2:2

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Atmane (5:7, 6:2, 6:4, 1:0 skreč), Ruusuvuori (3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:0), (27) Auger-Aliassime (6:3, 6:4, 6:3)

Vzájemná bilance: 0:0. Medveděv narazil v osmifinále Australian Open na někoho mimo TOP 50 hodnocení také v letech 2021-22, kdy se v tomto dějišti probojoval až do finále. Bývalý šampion US Open má jedinečnou příležitost znovu pošetřit síly pro případné další boje, protože nic jiného než jasná výhra se proti Borgesovi neočekává.



Arthur Cazaux (122.) - Hubert Hurkacz (9.) | John Cain Arena (05:00 SEČ)

Arthur Cazaux hraje při svém debutu na Australian Open svůj nejlepší turnaj kariéry. V prvním kole potkal žebříčkově nejvýše postaveného nenasazeného hráče Lasla Djereho, poté Holgera Runeho, který by měl v letošním roce zabojovat o grandslamové tituly, a následně dalšího z nasazených Tallona Griekspoora. Jednadvacetiletý Francouz se každým zápasem zlepšuje, postupně potřeboval pět, čtyři a tři sety.

Navzdory velmi malému počtu zkušeností se prezentuje neskutečnou psychickou odolností, ještě k tomu na jedné z nejprestižnějších akcí. V open éře je teprve třetím hráčem figurujícím mimo TOP 100 žebříčku (Denis Istomin 2017 a Aslan Karacev 2021), který dokázal na Australian Open porazit hráče TOP 10 a ihned na to navázat další výhrou. Navíc letos zvládl všech osm utkání.

Momentálním tažením jasně ukázal, že může být v budoucnu úspěšný i na nejvyšší úrovni a že tato sezona bude nejspíše jeho průlomová. Pokud tedy zůstane zdravý. Na hlavním okruhu se totiž prosadil už v roce 2021 skalpy Sebastiana Kordy či Adriana Mannarina, jenže v sezoně 2022 se často trápil zdravotně a loni musel vylepšovat svůj ranking na challengerech.

Arthur Cazaux - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj na nejvyšší tour

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj na nejvyšší tour

Bilance: 8:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 8:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:0 (kariérní 1:1)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Arthur Cazaux - Australian Open

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Nouméa challenger (triumf)

Cesta turnajem: Djere (6:2, 6:7, 6:2, 3:6, 6:2), (8) Rune (7:6, 6:4, 4:6, 6:3), (28) Griekspoor (6:3, 6:3, 6:1)

Hubert Hurkacz pokračuje v loňském trendu. Šestadvacetiletý Polák často nedisponuje svou nejlepší formou, vede si naopak velmi nestabilně a spoléhá se na vlastní servis a tie-breaky. V úvodním kole přehrál bez ztráty setu domácího outsidera Omara Jasiku, pak vyhrál pětisetovou bitvu s Jakubem Menšíkem a naposledy ve čtyřech setech porazil Uga Humberta. V každém z těchto zápasů byl k vidění jeden tie-break.

Na kontě má dvě trofeje z Masters, v žebříčku se vyšplhal na deváté místo a sehrál už řadu bitev s nejlepšími hráči světa, třeba Novakem Djokovičem či Daniilem Medveděvem. Ovšem na grandslamech má obrovské potíže se pravidelně prosazovat. Za sebou má jen čtyři osmifinálová utkání a třikrát v této fázi neuspěl.

Na druhou stranu v osmifinále grandslamů ve třech ze čtyř případů potkal velmi silného protivníka: Medveděva, Caspera Ruuda a Djokoviče. A snadný nebyl ani ten jediný zbývající v podobě Sebastiana Kordy. Momentální soupeř tak bude tím na papíře jasně nejsnazším.

Hubert Hurkacz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 6:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 6:2

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 2:0 (kariérní 192:87)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:3)

Hubert Hurkacz - Australian Open

Kariérní bilance: 8:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023-24)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: United Cup (bilance: 3:2)

Cesta turnajem: Jasika (7:6, 6:4, 6:2), Menšík (6:7, 6:1, 5:7, 6:1, 6:3), (21) Humbert (3:6, 6:1, 7:6, 6:3)

Vzájemná bilance: 0:0. Pro favorizovaného hráče nikdy není snadné porazit soupeře, který disponuje životní formou, věří si a nemá co ztratit. Bude tak zajímavé sledovat, jak se Hurkacz s touto rolí popere a zda dokáže poprvé v kariéře projít do čtvrtfinále Australian Open.



Alexander Zverev (6.) - Cameron Norrie (22.) | Margaret Court Arena (06:00 SEČ)

Alexander Zverev si ve třetím kole Australian Open poradil s nezkušeným Alexem Michelsenem a poprvé na turnaji neztratil set. Svou letošní bilanci vylepšil na sedm výher a jednu porážku, kterou zaznamenal proti rozjetému domácímu zástupci Alexovi de Minaurovi v United Cupu, ačkoli vedl o set a své zemi pomohl k celkovému triumfu.

Bývalý druhý hráč světa už v roce 2017 získal dvě trofeje z Masters, ovšem na grandslamech se mu dlouho nedařilo. První čtvrtfinále na podnicích velké čtyřky zaregistroval až v roce 2018 a od té doby je hrozbou i na majorech. Ačkoli se loni vracel po dlouhé zdravotní pauze, dokázal na polovině ze čtyř grandslamů projít alespoň do čtvrtfinále.

Šestadvacetiletý Němec prohrál loni v únoru v Davis Cupu s outsiderem Marcem-Andreou Hüslerem, nicméně od té doby zvládl všech 13 soubojů s levorukými tenisty. Jedno z těchto vítězství zapsal před pár měsíci ve vídeňské hale právě proti Norriemu.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 7:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 7:1

Bilance proti hráčům TOP 30: 3:1 (kariérní 131:104)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 10:6)

Alexander Zverev - Australian Open

Kariérní bilance: 23:8

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 2:2

Generálka: United Cup (bilance 4:1)

Cesta turnajem: Köpfer (4:6, 6:3, 7:6, 6:3), Klein (7:5, 3:6, 4:6, 7:6, 7:6), Michelsen (6:2, 7:6, 6:2)

Cameron Norrie si v posledních 10 měsících procházel krizí, ovšem ve třetím kole Australian Open si připsal cenný skalp a mohl by trápení definitivně ukončit. Osmadvacetiletý Brit ve čtyřech setech přehrál trojnásobného grandslamového finalistu, bývalého finalistu US Open a světovou jedenáctku Caspera Ruuda. Takto dobrý výkon se od něj neočekával, obzvláště poté, co před necelými dvěma týdny nenastoupil ke čtvrtfinále v Aucklandu a ve druhém kole Australian Open likvidoval manko dvou setů proti nezkušenému Giuliovi Zeppierimu.

Vítězství nad Zeppierim a hlavně Ruudem značí, že by se mohl brzy vrátit do nejlepší formy a třeba se znovu vyšplhat zpátky do TOP 10 žebříčku. Jedná se o jeho první sérii tří výher od loňského března a proti Norovi získal svůj žebříčkově nejcennější skalp právě od vystoupení na Masters v Indian Wells.

Zatím nejlepší období kariéry prožil v letech 2020-22 a i tehdy měl potíže dostávat se do druhého týdne grandslamů. V osmifinále majorů je teprve potřetí, předloni ve Wimbledonu porazil bez ztráty setu Tommyho Paula a ve stejném roce na US Open naopak neuhrál set s Andrejem Rubljovem.

Cameron Norrie - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (čtvrtfinále)

Bilance: 5:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 5:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:1 (kariérní 10:33)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:1)

Cameron Norrie - Australian Open

Kariérní bilance: 7:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: United Cup (bilance 1:1), Auckland (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Varillas (6:4, 6:4, 6:2), Zeppieri (3:6, 6:7, 6:2, 6:4, 6:4), (11) Ruud (6:4, 6:7, 6:4, 6:3)

Vzájemná bilance: Zverev vede 4:2 (na hlavní tour 4:0, všechna střetnutí skončila ve dvou setech). Pro Zvereva jsou v tuto chvíli největší překážkou problémy mimo kurty, které by mohly negativně ovlivnit jeho výkonnost. Pokud ho ale nic nerozhodí, měl by v těchto podmínkách Norrieho porazit.



Miomir Kecmanovič (60.) - Carlos Alcaraz (2.) | Rod Laver Arena (09:00 SEČ)

Miomir Kecmanovič loni zaznamenal řadu zklamání a celou sezonu si počínal značně nestabilně. Bývalý nejlepší junior světa tak zakončil rok 2023 s negativní bilancí a mimo TOP 50 žebříčku. V úvodním měsíci probíhající sezony si tak vede nad očekávání.

Čtyřiadvacetiletý Srb letos sice už dvakrát prohrál (s Francesem Tiafoem v Hongkongu a po téměř čtyřech hodinách s Jackem Draperem v Adelaide), ale pokaždé těsně a ve všech zápasech bojuje do posledního míčku. Na probíhajícím Australian Open vyřadil po pětisetové bitvě Jana-Lennarda Struffa i loňského semifinalistu Tommyho Paula a poprvé po čtyřech letech vyhrál na této úrovni pětiseťák.

Bývalý finalista juniorského US Open si i své druhé kariérní osmifinále na grandslamech zahraje na Australian Open, předloni podlehl ve třech těsných setech Gaëlovi Monfilsovi. Ve stejné fázi se nejspíše s úvodním grandslamem sezony rozloučí i letos, protože má za sebou osm soubojů s hráči TOP 5 a dohromady získal jeden set.

Miomir Kecmanovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 5:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 5:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 4:18)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Miomir Kecmanovič - Australian Open

Kariérní bilance: 7:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022, 2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Hongkong (2. kolo), Adelaide (2. kolo)

Cesta turnajem: Watanuki (4:6, 7:5, 6:3, 6:4), (24) Struff (6:4, 1:6, 7:6, 1:6, 7:6), (14) Paul (6:4, 3:6, 2:6, 7:6, 6:0)

Carlos Alcaraz měl práci v sobotním utkání třetího kola značně usnadněnou, když Juncheng Shang na začátku třetí sady a za stavu 1:6, 1:6, 0:1 vzdal. Dvacetiletý Španěl patří k největším adeptům na titul a každý rychlý zápas v úvodním týdnu turnaje mu může pomoct v případných závěrečných bojích. Navíc měl v prvním kole potíže s využíváním brejkbolů proti Richardovi Gasquetovi a ve druhém nečekaně ztratil set s Lorenzem Sonegem a nebyl daleko od rozhodujícího dějství.

Australian Open bylo jediným grandslamem, na kterém ještě nebyl ve druhém týdnu. Teď už je jeho sbírka kompletní. Rodák z El Palmaru je nejmladším hráčem v historii, který dokázal sedm po sobě jdoucích startů na grandslamech přetavit v postup alespoň do osmifinále. V osmifinále majorů má vynikající úspěšnost 6:1. Jediný nezdar zaregistroval předloni ve Wimbledonu proti rivalovi Jannikovi Sinnerovi, ovšem tehdy se na trávě teprve učil hrát.

Od začátku loňské sezony zapsal jen jednu porážku s někým mimo TOP 50 pořadí (Fábián Marozsán na Masters v Římě) a v hlavních soutěžích grandslamů prohrál se soupeřem figurujícím mimo nejlepší padesátku hodnocení pouze jednou v kariéře (Mikael Ymer na Australian Open 2021).

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 3:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 3:0

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 0:0 (kariérní 40:8)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 6:1)

Carlos Alcaraz - Australian Open

Kariérní bilance: 6:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Gasquet (7:6, 6:1, 6:2), Sonego (6:4, 6:7, 6:3, 7:6), Juncheng Shang (6:1, 6:1, 1:0 skreč)

Vzájemná bilance: Alcaraz vede 1:0. Kecmanovič v jediném předchozím souboji ukázal, že se dokáže s Alcarazem měřit. Předloni na Masters v Miami prohrál až v tie-breaku rozhodujícího setu. Španělského favorita by mohl potrápit i tentokrát, nicméně bývalý lídr žebříčku by si měl postup pohlídat.

Program 9. hracího dne

ROD LAVER ARENA (od 02:00 SEČ)

1. Azarenková (18-) - Jastremská (Ukr.)

2. Borges (Portug.) - Medveděv (3-) / nejdříve v 03:30 SEČ

3. Kecmanovič (Srb.) - Alcaraz (2-Šp.) / nejdříve v 09:00 SEČ

4. Qinwen Zheng (12-Čína) - Dodinová (Fr.)



MARGARET COURT ARENA (od 02:00 SEČ)

1. legendy

2. Nosková (ČR) - Svitolinová (19-Ukr.) / nejdříve v 03:30 SEČ

3. Zverev (6-Něm.) - Norrie (19-Brit.) / nejdříve v 06:00 SEČ



JOHN CAIN ARENA (od 01:00 SEČ)

1. legendy

2. Behar/Pavlásek (Urug./ČR) - González/N. Skupski (5-Mex./Brit.) / nejdříve v 03:00 SEČ



1573 ARENA (od 01:00 SEČ)

1. dvouhra juniorek

2. dvouhra juniorů

3. Krejčíková/Siegemundová (5-ČR/Něm.) - Navarrová/Šnajderová (USA/-) / nejdříve v 04:00 SEČ



COURT 8 (od 01:00 SEČ)

1. dvouhra juniorů

2. dvouhra juniorů

3. Mrva (7-ČR) - Rottgering (Niz.)



COURT 12 (od 01:00 SEČ)

1. Kumstát (ČR) - Robertson (Brit.)



COURT 13 (od 01:00 SEČ)

1. čtyřhra juniorů

2. Paštiková/Stuseková (ČR/Něm.) - Esquivaová/G. Jang (4-Šp./Korea)

3. čtyřhra juniorek

4. Budkov Kjaer/Kumstát (8-Nor./ČR) - Hazratwala/Joyce (Austr.)



COURT 14 (od 01:00 SEČ)

1. dvouhra juniorek

2. dvouhra juniorů

3. čtyřhra juniorů

4. čtyřhra juniorů

5. Nijkampová/Valdmannová (Niz./ČR) - Berteaová/Buchniková (Rum./Izr.)

