Nosková cítí šanci. Spokojenost? Až turnaj vyhraju

Linda Nosková cítí po postupu do semifinále turnaje WTA v Praze šanci na celkové vítězství. Osmnáctiletá hráčka porazila jasně Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovou 6:0, 6:2 a nechala zapomenout na předchozí třísetový souboj s Ankitou Rainaovou z Indie. Na tiskové konferenci řekla, že se hlavně nesmí nechat dnešním triumfem ukolébat a zopakovat podobnou hru i v sobotu proti Němce Tamaře Korpatschové.

"Spokojenost bude, až ten turnaj vyhraju. Ještě dvě kola. Uvidíme," uvedla s úsměvem Nosková, která je v semifinále ve Stromovce podruhé za sebou a po předchozím triumfu v 1. kole řekla, že je podobná meta letos jejím minimem. "To se vždycky tak říká, že chcete dosáhnout alespoň toho, čeho minulý rok. Ale samozřejmě chci tenhle turnaj vyhrát. S tím jsem do toho šla," doplnila.

Předloňská vítězka juniorského Roland Garros zůstala jako poslední nasazená. Plní roli turnajové čtyřky. "Tohle úplně tak neberu. Mnohokrát ani do druhého kola neprojdou všechny nasazené, takže žebříček nebo výkony jsou v každém kole i zápase dost jiné," uvedla.

Cítí, že možný premiérový titul na okruhu WTA je blízko, ale zároveň daleko. "Hlavně chci hrát jako dneska. Je to moje hra, takže i kdybych prohrála, nic víc bych nemohla udělat. Hlavně se nesmím zítra ukolébat tím, že jsem dnes měla trochu lehčí zápas. Musím pokračovat tak, jako to bylo dneska," plánovala.

Proti o deset let starší Schmiedlové se jí podařilo zapomenout na čtvrteční výkon proti Rainaové, kde musela otáčet ze stavu 1:6 a 1:3. "Dnešek byl o hodně jiný než včerejšek. Tyhle moje vlny nahoru dolů jsou pro mě někdy dost těžké. Hlavní ale je, že jsem dnes dokázala nad takovou hráčkou, řekněme jednoduše, vyhrát," podotkla Nosková.

Po duelu s Indkou chtěla ukázat, že umí hrát daleko lépe. "Ano. Brala jsem to trochu, že si chci spravit chuť. Nechtěla jsem pokračovat v tom, co jsem hrála včera. Servis byl sice víceméně stejný, ale zase jsem si pomohla vítěznými míči, jelikož jsem na ně měla čas," tvrdila.

Zahrála 27 vítězných míčů, Slovenka jen čtyři. "Čekala jsem, že bude hrát trošku rychleji, budou větší výměny a nebudu mít čas udělat tolik winnerů. Podařilo se mi ale přizpůsobit tomu, že jsem musela být ta, která to zabije," doplnila Nosková.

V sobotu vyzve Korpatschovou, jež prošla do semifinále z kvalifikace. S 99. hráčkou žebříčku se utká poprvé. "Neznám ji. Nikdy jsme spolu nehrály, ani netrénovaly. Bude to něco nového. Dnes hrála přede mnou, takže jsem viděla nějaký stream. Ještě se na ni připravím," řekla Nosková. Pokusí se napravit loňské prohrané semifinále, tehdy v Praze nestačila na pozdější vítězku Marii Bouzkovou. "Vloni to byl s Maruškou těžký zápas. Letos mám trochu větší šanci," dodala Nosková.