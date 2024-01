Nosková je ve čtvrtfinále Australian Open, Svitolinová jí po třech gamech vzdala

AUSTRALIAN OPEN - Linda Nosková (19) na Australian Open dva dny po skalpu světové jedničky Igy Šwiatekové postoupila už do čtvrtfinále a potřetí vylepšila své grandslamové maximum. Osmifinálový souboj s Elinou Svitolinovou(29) v Margaret Court Areně si příliš neužila, soupeřka po třech gamech kvůli bolestem zad vzdala. Česká teenagerka v boji o místo mezi čtyřkou nejlepších vyzve další Ukrajinku Dajanu Jastremskou (23), jež vyřadila dvojnásobnou šampionku Viktorii Azarenkovou (34).

Nosková – Svitolinová 3:0 / skreč S.

Zatímco loni Linda Nosková na Australian Open skončila v prvním kole kvalifikace i vinou únavy po přesunu z Adelaide, kde dva dny předtím prohrála své první finále na okruhu WTA, letos už jako světová padesátka o místo mezi elitou turnaje bojovat nemusela. Po úspěšné jízdě do semifinále na pětistovce v Brisbane měla týden na odpočinek a nyní svou premiéru v hlavní soutěži Australian Open přetavuje v životní grandslamový výsledek.

Z předchozích pěti startů bylo maximem vítězky dívčího French Open 2021 druhé kolo (French Open 2023 a US Open 2023), v Melbourne se však dostala již přes čtyři překážky a třikrát ho překonala. Po výhrách nad krajankou Marií Bouzkovou a Američankou McCartney Kesslerovou nemusela dva dny po životním skalpu osmnáct zápasů neporažené světové jedničky Polky Igy Šwiatekové dlouho bojovat o postup přes bývalou světovou trojku Elinu Svitolinovou.

Elina Svitolina has withdrawn from the Australian Open due to injury.



A very emotional Elina with tears in her eyes.



Linda Noskova gives her a hug at the net.



She’s been playing the tennis of her life & had a great chance this week.



This is painful to watch. Elina is one… pic.twitter.com/q0mZDoHTAE — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 22, 2024

"Nevím, co se stalo, ale už v prvním gamu mi do zad začala vystřelovat ostrá bolest. Nemohla jsem nic dělat, záda jsem měla zcela zablokovaná. Jsem z toho teď samozřejmě dost smutná," vysvětlovala Svitolinová na tiskové konferenci.

"Už jsem na sobě něco cítila, ale bylo to normální vzhledem k fázi turnaje. Ve čtvrtém kole už máte některé části těla trochu zatuhlá. Ale žádnou speciální bolest jsem předtím necítila. Myslím, že tohle se mi stalo poprvé. V minulosti to spíš byla zatuhlá záda po zápase z předchozího dne," dodala manželka francouzského tenisty Gaëla Monfilse.

Devatenáctiletá Češka do utkání vstoupila brejkem. Servis o deset let starší Ukrajince, která loni na jaře obnovila kariéru po mateřské pauze a během necelého roku se v žebříčku vyšplhala již na 23. místo, sebrala po zhruba desetiminutovém boji. A když následně čistou hrou udržela své podání, bolestí zad limitovaná soupeřka odešla na lavičku a využila medical timeoutu.

Fyzioterapeutka jí ale v pokračování v zápase pomoct nedokázala. Svitolinová se sice ještě na kurt vrátila, ale když i podruhé přišla o servis, za stavu 0:3 skrečovala a se slzami v očích opustila Margaret Court Arenu.

A sad end to the action on MCA as Elina Svitolina retires with injury at 0-3.



Linda Noskova advances to the quarterfinals.



Speedy recovery, Elina #AusOpen pic.twitter.com/mFcJuu7GAX — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2024

"Dnešní výhra se rozhodně nerodila takovou cestou, jakou bych si představovala. Eliny mi je líto, doufám, že se dá brzy do pořádku. A uvidíme, co se stane v dalším kole," řekla Nosková bezprostředně po postupu v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

"Musela jsem se na dnešní zápas hodně soustředit, protože jsem měla za sebou tu výhru nad Šwiatekovou. Lidé na to dost reagovali a já měla tendenci se k tomu pořád vracet. Bylo to mentálně těžké soustředit se na další utkání," přiznala rodačka ze Vsetína.

Svěřenkyně Tomáše Krupy a Davida Kotyzy upravila parádní letošní bilanci na 8:1, když jedinou porážku utrpěla se světovou čtyřkou Jelenou Rybakinovou. Sama v žebříčku vyletí z 50. místa s velkou pravděpodobností až do TOP 30 a překoná své maximum (40. místo).

Azarenková – Jastremská 6:7, 4:6

O postup do semifinále se Nosková utká ve středu s Dajanou Jastremskou. Třiadvacetiletá ukrajinská kvalifikantka v Rod Laver Areně zdolala 7:6, 6:4 běloruskou šampionku z let 2012 a 2013 Viktorii Azarenkovou a postupem do čtvrtfinále překonala své grandslamové maximum z Wimbledonu 2019.

"Musím se teď nadechnout, protože srdce mi strašně buší, jako by mi mělo vyskočit z těla," radovala se dojatá Jastremská, která už v úvodním kole smetla vítězku loňského Wimbledonu Markétu Vondroušovou.

V prvním setu přitom Jastremská ztratila vedení 3:1 a prohrávala 3:5. Soupeřka dvakrát podávala na vítězství, měla i dva setboly, ale nevyužila je. Druhou sadu ukrajinská tenistka otočila ze stavu 0:3 a po více než dvou hodinách boje vyrovnala vzájemnou bilanci na 2:2.

Statistiky zápasu Viktoria Azarenková – Dajana Jastremská (@ Livesport)

"Celý zápas jsem musela dotahovat. Jako bych běžela za vlakem, který mi ujíždí. Ale vždy jsem se dokázala vrátit a dopadlo to skvěle," pochvalovala si Jastremská, jež soupeřku přestřílela na vítězné údery drtivě 38:16.

"Ráda hraju agresivně a samozřejmě nerada dělám chyby. Trochu jsem se cítila unaveně a dostávala pokyny, ať hraju na dva údery. Ale samozřejmě ne vždy to jde. Snažila jsem si ten zápas užívat a viděla jsem, že tým mi věří," smála se šťastná Ukrajinka, jež včetně kvalifikace vyhrála sedm utkání v řadě.

Yastremska d. Azarenka 7-6(6) 6-4



Recap of Dayana’s week:



Came through qualifying



Took out reigning Wimbledon champ



Took out 2 time Australian Open champ



It’s been a career-changing journey, but it’s not done yet.



✅1st Slam QF

✅7 match win streak



Fight for it.



pic.twitter.com/gqu4tokJpx — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 22, 2024

"Únavu už trochu cítím. Zítra si dám asi volno, na kurt vůbec nepůjdu. Těším se na čtvrtfinále a budu se snažit nedostat sama sebe pod tlak," dodala 93. hráčka světa, která už v minulosti figurovala na 21. příčce.

Nová překvapivá finalistka

Letošní Australian Open ve dvouhře žen tak pozná minimálně jednu překvapivou finalistku. Vítězka duelu Noskové s Jastremskou v semifinále narazí už den po středečním vzájemném souboji na jednu z kvarteta Číňanka Qinwen Zheng, Francouzka Océane Dodinová, Italka Jasmine Paoliniová a Ruska Anna Kalinská, přičemž pouze světová patnáctka Qinwen Zheng až dosud otevřela brány grandslamového osmifinále (čtvrtfinále US Open 2023).

Česká tenistka je ve čtvrtfinále i ve spodní polovině pavouka. Barbora Krejčíková už v neděli zdolala Mirru Andrejevovou a chystá se na úterní souboj o semifinále proti obhájkyni titulu Aryně Sabalenkové z Běloruska. Poslední čtvrtfinálovou dvojici tvoří Američanka Coco Gauffová a Ukrajinka Marta Kosťuková. Pouze Česko a Ukrajina tak má mezi osmičkou nejlepších dvě zástupkyně.

Po dvou českých zástupcích je ve čtvrtfinále také ve čtyřhře mužů a čtyřhře žen. Ve vzájemných soubojích o místo v semifinále se proti sobě postaví Tomáš Macháč (s Číňanem Zhizhen Zhangem) a Adam Pavlásek (s Uruguaycem Arielem Beharem), v soutěži žen dojde na pikantní souboj loňských šampionek Kateřiny Siniakové (s Australankou Storm Hunterovou) a Barbory Krejčíkové (s Němkou Laurou Siegemundovou, které se utkají hned na prvním grandslamu po loňském přerušení úspěšné spolupráce.

