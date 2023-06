Nosková na French Open nepřekvapila, ve 2. kole prohrála se světovou čtyřkou Rybakinovou

Linda Nosková měla výborný vstup do sezony a hned v prvním lednovém týdnu se v Adelaide z kvalifikace probila přes Darju Kasatkinovou, Viktorii Azarenkovou a Ons Džabúrovou až do svého prvního finále na turnajích WTA. Na startu antukového jara však začala mít zdravotní potíže a její příprava na druhý grandslam roku nebyla ideální.

Přesto v areálu Rolanda Garrose na své premiérové vítězství v hlavních soutěžích podniků velké čtyřky dosáhla, když jí v prvním kole vzdala Danka Koviničová. V tom následujícím narazila na jednu z největších favoritek a stejně jako o dva roky mladší Brenda Fruhvirtová uhrála s Jelenou Rybakinovou šest gamů.

Statistiky zápasu Nosková - Rybakinová

Předloňská šampionka místní juniorky získala v úvodním dějství jen pět bodů na returnu, přestože favoritka trefila pouze 43% prvních podání, a uzavřela ho dvěma dvojchybami. Ve druhé sadě byly k vidění brejkboly až v sedmém gamu, Nosková ani jednu ze tří šancí nevyužila a následně sama na servisu zaváhala. Světová čtyřka už si postup pohlídala, ačkoli musela odvracet brejkbolovou hrozbu a potřebovala čtyři mečboly.

Úřadující wimbledonská šampionka a finalistka letošního Australian Open tak protáhla svou neporazitelnost na osm zápasů a pokračuje ve vítězné sérii z poslední velké generálky v Římě. O účast ve druhém týdnu si zahraje se Sarou Sorribesovou. Španělce vracející se po zranění může oplatit předloňskou porážku z Miami.

