Nosková na turnaji ITF W100 ve Versmoldu postoupila do největšího finále

ITF VERSMOLD - Linda Nosková na antukovém turnaji ITF W100 v německém Versmoldu porazila 6-2 4-6 6-2 Maďarku Réku-Lucu Janiovou a postoupila do svého největšího finále. O celkově 6. titul a přiblížení se posunu do Top 100 si sedmnáctiletá Češka zahraje s Argentinkou Nadiou Podoroskou, nebo Belgičankou Ysalinou Bonaventureovou.

Linda Nosková má na kontě už pět titulů z turnajů ITF, poslední a zároveň nejcennější slavila letos v dubnu na podniku ITF W60 v hale ve francouzském Croissy-Beaubourgu. V květnu na Roland Garros pak při premiéře na grandslamu prošla kvalifikací a v hlavní soutěži potrápila vítězku loňského US Open Emmu Raducanuovou.



Následně vzhledem k letos výjimečně neobodovanému Wimbledonu učinila rozhodnutí vynechat turnaje na trávě a soustředit se na bodované turnaje na antuce. A litovat nemusí.



V červnu si na podniku WTA 125k v chorvatské Makarské zahrála své největší semifinále a tento týden na antukové akci ITF W100 v německém Versmoldu postoupila do svého největšího finále.



17letá Češka si den po výhře nad nasazenou jedničkou a 106. hráčkou světa Chloé Paquetovou, proti které zaznamenala svůj nejcennější skalp, poradila i s turnajovou čtyřkou a 134. hráčkou světa Rékou-Lucou Janiovou.



Nosková porazila o třináct let starší Maďarku v prvním vzájemném střetnutí 6-2 4-6 6-2, přestože ve druhé sadě ztratila vedení 3-1 a cestu za vítězstvím si zkomplikovala.



Ve světovém žebříčku si Nosková zajistila posun minimálně na 125. příčku, čímž znovu vylepší své maximum. Nikdo mladší před ní nefiguruje.



O šestou a nejcennější trofej, která by ji dostala na 'dostřel' Top 100 a přímé účasti na grandslamech, bude Nosková hrát v neděli proti Belgičance Ysalině Bonaventureové, nebo Argentince Nadie Podoroské.