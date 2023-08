Nosková nevyužila jedinečnou šanci na premiérovou trofej. Ve finále Livesport Prague Open podlehla Hibinové

Linda Nosková se po protrápených měsících na antukových a travnatých dvorcích zvedla už týden před startem Livesport Prague Open, když došla do čtvrtfinále ve Varšavě. V pražské Stromovce však nevyužila jedinečnou šanci na první titul z turnajů WTA. V ani jednom z pěti utkání nenarazila na hráčku z TOP 80 pořadí a ve čtyřech čelila kvalifikantce, či lucky loserovi.

Vyřazení jí přesto hrozilo už ve druhém kole s lucky loserem Ankitou Rainaovou, ve kterém returnovala na setrvání v zápase. Po skvělém obratu se ovšem rozjela a přesnou a agresivní hrou zničila Annu Karolínu Schmiedlovou ve čtvrtfinále i Tamaru Korpatschovou v semifinále.

Ve finále proti Nao Hibinové navazovala na výkony z předchozích kol pouze v úvodních gamech. Nosková se rychle dostala do vedení 3:0, ale pak začala chybovat, náskok rychle ztratila a ve zbytku úvodní sady už uhrála jen jeden game.

Druhá sada žádnou změnu nenabídla. Japonka pokračovala v takřka bezchybné hře a favorizovaná Češka nadále kupila nevynucené chyby. Za stavu 4:1 a 30:0 při servisu Hibinové přišla krátká dešťová přeháňka, Noskové ale zhruba půlhodinové přerušení k obratu nepomohlo. Po návratu na kurt získala jen tři fiftýny. Utkání zakončila dvojchybou.

"Nedokázala jsem hrát v tomhle větru svoji hru, soupeřka vlastně jen umisťovala míče a já jsem je vyhazovala. Navíc byla rozehraná. S větrem jsem měla problémy i v tom jediném tříseťáku, který jsem tady hrála. Nebylo to nic příjemného. Nedá se nic dělat. Minulý rok semifinále, letos finále. Chtěla jsem to vyhrát, škoda," řekla Nosková v rozhovoru pro Českou televizi.

Šampionkou Livesport Prague Open 2023 se stává Nao Hibino.



Nosková tak prohrála i své druhé finále na nejvyšším okruhu. V lednu v Adelaide zazářila postupem do závěrečného kola z kvalifikace a po skalpech Darjy Kasatkinové, Ons Jabeurové a Viktorie Azarenkové ji zastavila až pozdější šampionka Australian Open Aryna Sabalenková. V tomto týdnu by měla startovat na prestižním podniku WTA 1000 v kanadském Montréalu. Otázkou je, zda by rychlý přesun za Atlantik vůbec stihla. První kolo se má dohrát už v úterý.

Livesport Prague Open, jehož pořadatele v posledních dnech trápil déšť, má za sebou devátý ročník a poosmé byla ve finále domácí tenistka. Rodačka z Bystřičky na Vsetínsku nedokázala navázat na triumfy Karolíny Plíškové (2015), Lucie Šafářové (2016), Petry Kvitové (2018), Barbory Krejčíkové (2021) a Marie Bouzkové (2022). V žebříčku se i tak posune o 19 míst na 52. pozici, sedm příček za své maximum.

Hibinová, jež pár minut před startem finále dohrávala semifinále s Jaqueline Cristianovou, vylepšila svou finálovou bilanci na nejvyšší tour na 3:3. Předtím kralovala v Taškentu 2015 a doma v Hirošimě 2019. Japonka se dostala do hlavní soutěže až jako lucky loser po porážce ve finále kvalifikace s antukářkou Emilianou Arangovou. V aktuální sezoně teprve potřetí překročila první kolo na nejvyšší úrovni a premiérově to následující.

Ve světovém hodnocení vyletí o 52 míst a vrátí se do elitní stovky, konkrétně na 84. pozici. Pár týdnů po Marii Timofejevové na antuce v Budapešti je další šťastnou poraženou z kvalifikace, která ovládla turnaj WTA. Ještě v pondělí má odehrát finále čtyřhry.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.