Nosková si poradila i s Šarífovou a v Lyonu postoupila do čtvrtfinále

Linda Nosková zahájila sezonu parádním vystoupením na turnaji WTA 500 v Adelaide, kde si poprvé zahrála finále a prohrála až s letos suverénní Arynou Sabalenkovou. Úspěch byl sice vykoupený nezdarem v následné kvalifikaci Australian Open, do které zasáhla po pouhém jednom dni odpočinku, ale nyní po návratu do Evropy znovu potvrzuje svůj obrovský potenciál i skvělou formu.



18letá rodačka ze Vsetína o víkendu prolétla kvalifikací halového turnaje WTA 250 ve francouzském Lyonu a na vítězné vlně se dál veze i v hlavní soutěži. Po pondělní výhře nad dvojnásobnou grandslamovou vítězkou a bývalou světovou jedničkou Garbiňe Muguruzaovou si dnes bez potíží poradila i s šestou nasazenou Egypťankou Majar Šarífovou.



56. hráčka světa Nosková, jež je v žebříčku jen šest příček za svou soupeřkou, odvrátila všechny tři brejkboly, sama využila čtyři ze šesti šancí na brejk a po 68 minutách zvítězila 6-3 6-2. O osm let starší Šarífové oplatila tři roky starou porážku z domácího antukového Prague Open.



Svou skvělou letošní bilanci vítězka vylepšila na 10-2. V Lyonu vyhrála všech osm setů a ztratila v nich pouze 19 gamů.

Cool as you like



Linda Noskova sweeps past Sherif 6-3, 6-2 to reach the quarterfinals in Lyon, and will crack the top 50 in doing so!#O6SML23 pic.twitter.com/lEkZLfK9zG — wta (@WTA) February 1, 2023



Svěřenkyně Davida Kotyzy se dnešní výhrou vyhoupla v 'živém' žebříčku poprvé do Top 50, jistotu premiérového místa mezi padesátku nejlepších tenistek světa ale ještě nemá.



Do čtvrtfinále podniku WTA Nosková postoupila potřetí v kariéře a poprvé v hale, loni v Praze i letos v Adelaide v něm uspěla. V pátek si vítězka dívčího French Open 2021 zahraje o třetí semifinále proti o tři roky starší Kolumbijce Camile Osoriové (h2h 0-0), jež v roce 2019 vyhrála juniorku na US Open.



Bývalá 33. hráčka světa Osoriová, jež v prvním kole vyřadila domácí nasazenou trojku Alizé Cornetovou, dnes zdolala 7-6 7-5 Němku Jule Niemeierovou a na svém vůbec prvním halovém turnaji WTA vyhrála i druhý duel.







Alycia Parksová se postarala o vyřazení čtvrté nasazené Chorvatky Petry Martičové, kterou zdolala po obratu 2-6 7-6 6-2 a podruhé v kariéře postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA. O premiérové semifinále si 22letá Američanka zahraje s Dankou Koviničovou, nebo Anou Bondárovou.