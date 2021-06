Nosková: Tenis je pro mě prioritou. Snažím se jít ve stopách Sereny

Pro Lindu Noskovou je v šestnácti letech tenis číslem jedna a čerstvá juniorská šampionka Roland Garros doufá, že tomu tak bude navždy. Pokud se nemýlí a dokázala by navázat na svůj idol Serenu Williamsovou, tak se má český tenis na co těšit.

Nosková porazila v sobotním finále Rusku Eriku Andrejevovou 7-6 6-3. Stala se první českou šampionkou juniorské soutěže na pařížské antuce od Hany Mandlíkové, která to dokázala před 43 lety.

"Je mi ctí, že jsem první Českou po tak dlouhé době. Nemám slov a nevím, co říci. Je to velmi neobyčejný moment," řekla Nosková na on-line tiskové konferenci.

Cestou za triumfem vyřadila i současnou juniorskou jedničku Victorii Jiménezovou z Andorry. "Jsem na sebe pyšná, jak jsem turnajem prošla. Každý zápas od začátku do konce byl náročný. Jsem šťastná, protože to je můj první grandslamový titul," řekla Nosková.

Po proměněném mečbolu pustila raketa zakryla si rukama obličej. "Slzy se mi draly do očí, což se mi často nestává. Byl to hodně dojemný moment," popsala vítězný okamžik.

S tenisem začínala v sedmi letech Už předtím byla často u kurtů, když hrávali její rodiče. "Skákala jsem okolo a zkoušela bouchat do míče, ale moc mi to nešlo. Teprve pak jsem začala trénovat, co nejvíc to šlo, protože mě bavilo být na kurtu," řekla hráčka o začátcích v klubu Na Dolině v Trojanovicích. Poslední tři roky žije a trénuje v Přerově, kde se loni dala dohromady i s koučem Tomášem Krupou, který vedl české hvězdy. "Vyhovuje mi to. Mám tam skvělé spoluhráče i zázemí."

Nejvíce se inspiruje třiadvacetinásobnou grandslamovou šampionkou Serenou Williamsovou. "Je od začátku můj největší idol. Snažím se jít v jejích stopách," řekla Nosková. Petru Kvitovou označila za národní hrdinku. "A vždycky bude," řekla. A rovněž obdivovala Barboru Strýcovou. "Byla velkou bojovnicí a taky jednou z nejlepších českých tenistek," uvedla Nosková.

Doufá, že na své výkony naváže na dalších turnajích. Už chce hrát co nejvíce turnajů žen na okruhu ITF, na němž už dva letos v Bratislavě i vyhrála, ale také juniorské grandslamy. A za rok možná i Roland Garros mezi ženami, jelikož by mohla jako juniorská šampionka dostat do soutěže divokou kartu. "Ráda bych v tom případě uhrála co nejvíce," konstatovala Nosková.

Školní povinnosti si plní přes internet a přiznala, že ji moc nebaví. "Asi jako většinu hráčů. Moc na to nemám čas a soustředím se hlavně na tenis. To je moje číslo jedna a vždycky bude," řekla Nosková. "Mým koníčkem je jakýkoliv druh sportu kromě fotbalu," prohlásila.