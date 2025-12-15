Nosková v extralize prodloužila neporazitelnost. Česká jednička se po měsíci vrátila vydřenou výhrou

DNES, 14:00
Aktuality 1
Linda Nosková (21) má za sebou první utkání po měsíční pauze. Česká jednička v extralize potřebovala proti Slovence Radce Zelníčkové (22) tři sety, nakonec ale po boji vyhrála 6:2, 6:7, 6:4. Hlavní hvězda Přerova tak zajistila pro svůj tým důležitý čtvrtý bod v souboji s Moravskou Třebovou a v této soutěži zůstává od roku 2020 stále neporažená.
Profily hráčů
Nosková Linda
Zelnickova Radka
Linda Nosková v České extralize odehrála první duel po měsíční pauze (@ ČTK / imago sportfotodienst / Kazuki OISHI)

TK Precheza Přerov - Slovan Moravská Třebová 4:0

Bilance Noskové v České extralize je více než obdivuhodná. Česká jednička dnes proti Zelníčkové v Prostějově nastoupila již k 18. utkání a celkově slavila již 14. výhru. Od roku 2020 vyhrála dokonce všech 12 duelů v řadě.

Aktuálně 13. tenistka světového žebříčku měla po měsíční pauze, během které byla i na dovolené na Zanzibaru, velké problémy potvrdit roli obrovské favoritky. Proti odvážně hrající Slovence byla dlouho lepší hráčkou a zdálo se, že vyhraje bez větších problémů. V úvodní sadě dominovala a ve vyrovnaném druhém setu získala v deváté hře klíčový brejk na 5:4.

Favoritka si však zápas velmi zkomplikovala. Nedokázala utkání dopodávat, snadno ztratila servis a nechala Slovenku vyrovnat. Následně Noskové nevyšel ani tie-break a muselo rozhodnout třetí dějství. Do něj česká jednička vstoupila ztraceným servisem.

Ztrátu se jí podařilo ale rychle smazat a dostala se do vedení 4:2. Následně však pokračovala v nejisté hře, dělala mnoho nevynucených chyb a prohrála si další podání. V desáté hře se jí ale zadařilo na returnu a po proměnění druhého mečbolu udržela neporazitelnost, kterou si v České extralize drří už šestým ročníkem.

Získala tak pro Přerov povinný a velmi důležitý čtvrtý bod a navázala na výhry Anny Siskové, Dominika Kellovského a Norberta Gomboše. Pokud tým Noskové porazí Slovan Moravská Třebová, bude mít větší šanci na postup z prostějovské skupiny, kde je právě TK Agrofert Prostějov největším favoritem.

Sisková - Kročková 6:2, 6:0

Kellovský - Orlita 6:1, 6:2

Nosková - Zelníčková 6:2, 6:7, 6:4

Gomboš – Lušovský 6:2, 6:3

Molčan - Lánik

Klein - Pokorný

TK Sparta Praha – Plíšková Tennis Academy 3:1

Českou extraligu v loňském roce ovládla pražská Sparta, která je ve druhé pražské skupině společně s Plíšková Tennis Academy a I.ČLTK Praha. Ta se hraje v Říčanech a jsou zde k vidění i české naděje v čele s Terezou Valentovou, Sárou Bejlek či Petrem Brunclíkem (všichni Sparta). Právě Bejlek v zápase proti Akademii Karolíny Plíškové začala výhrou nad Alenou Kovačkovou. Uspěla také Valentová a Martin Krumich.

Bejlek - Kovačková A.7:6, 6:2

Krumich - Duda 6:4, 7:6

Valentová - Voraceková 6:3, 6:2

Brunclík - Donald 4:6, 3:6

Damm - Oberleitner

Bartoň - Karol

Další informace k extralize | Live stream

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
Serpens
15.12.2025 14:03
Ségry Kocačkovy oficiálně Sparťanky, ale jedna za Pliškovou, druhá za Jihlavu?
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist