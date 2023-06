O cestě Muchové do prvního grandslamového finále. Bude pro Djokoviče číslo 23 konečnou?

Další Češka, která se překvapivě na Roland Garros probojovala až do finále – po Lucii Šafářové, Markétě Vondroušové a Barboře Krejčíkové se to povedlo tentokrát Karolíně Muchové. A Novak Djokovič králem historických tabulek v počtu získaných grandslamových titulů, přitom ani 23 nemusí být konečné číslo. V další epizodě podcastu Livesport Daily se věnujeme právě skončenému Roland Garros. Spojili jsme se s komentátorem Radiožurnálu Jaroslavem Plašilem, který byl přímo na místě, a to jen pár minut po skončení mužského finálového zápasu.