O titul z Buenos Aires se utkají poslední šampioni Ruud a Schwartzman

ATP BUENOS AIRES - Do finále antukového turnaje ATP 250 v Buenos Aires postoupili vítězové posledních dvou ročníků a letos nejvýše nasazení Nor Casper Ruud a domácí Diego Schwartzman. 29letý Argentinec v semifinále udolal po takřka třech hodinách boje 7-5 3-6 6-2 Itala Lorenza Sonegu a postoupil do svého 13. finále, v němž bude usilovat o 5. titul.

Osmý hráč světa Casper Ruud v úvodu sezony startoval pouze na ATP Cupu v Sydney. V Melbourne si totiž při jednom z tréninků poranil kotník a přišel o Australian Open.



Po více než měsíci od posledního zápasu se na kurty vrátil v argentinském Buenos Aires, kde svůj poslední start v roce 2020 proměnil ve svůj první titul na okruhu ATP. A zatím v Argentině na své první antukové akci od loňského French Open úspěšně kráčí za zopakováním předloňského triumfu.



23letý Nor ještě neztratil set. Po Španělu Carbállesovi si poradil i s domácími vyzyvateli Federicem Coriou a Federicem Delbonisem, kterého v semifinále porazil 6-3 6-3 a vyhrál třetí vzájemný duel v řadě.



"V každém zápase jsou mé výkony lepší. Jsem rád, že po té neplánované pauze se znovu dostávám do tempa a budu mít možnost zahrát si tady finále," řekl vítěz šesti turnajů ATP, z toho pěti na antuce.







Finále si Ruud zahraje podeváté a čelit v něm bude třetí den po sobě argentinskému sokovi. Druhý nasazený Diego Schwartzman (h2h 2-5), který obhajuje loňský triumf, v sobotu zvládl čtvrtfinálovou dohrávku s Francisem Cerúndolem, kterého v repríze loňského finále udolal ve třech setech, i následné semifinále s Lorenzem Sonegou.



Schwartzman si semifinále pořádně zkomplikoval. Sice vedl 7-5 a 3-0 s dvěma brejky v zádech, jenž pak prohrál šest her v řadě a nakonec zvítězil až po takřka třech hodinách boje 7-5 3-6 6-2.



"On ve druhém setu neměl co ztratit a začala mu vycházet agresivní hra. Já naopak vypadl z rytmu, ale naštěstí jsem se na třetí set dokázal resetovat a najít cestu k vítězství," řekl Schwartzman po postupu do svého 13. finále, v němž bude usilovat o 5. titul.