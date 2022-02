Obhájce titulu Zverev v Acapulku odvrátil dva mečboly Brooksbyho, dohrálo se až v pět ráno a padl nový rekord

Alexander Zverev loni posbíral nejvíce titulů na tour (6), odvezl si zlato z olympijských her, vyhrál dva podniky Masters a podruhé v kariéře dobyl prestižní Turnaj mistrů.

Letošní sezona je ale zatím pro 24letého rodáka z Hamburku velkým zklamáním. Jeho země v ATP Cupu skončila už ve skupině, na Australian Open, kde se řadil mezi největší favority, dohrál už v osmifinále a z pozice nasazené jedničky nezvládl finále v Montpellieru s Alexanderem Bublikem.

Po zhruba 14denní pauze má jasný cíl, obhájit loňský triumf v Acapulku. V mexické metropoli i popáté zvládl úvodní duel, přestože tentokrát bojoval přes tři hodiny a odvracel dva mečboly Jensona Brooksbyho (3-6 7-6 6-2).

Postup slavil až ve 4:55 mexického času, což je nový rekord, žádný zápas takto pozdě nikdy neskončil. Výrazně k tomu ovšem pomohly předchozí duely na centrálním dvorci (3h 13min a 3h 21min), Zverev s Brooksbym se tak na kurt dostali až v půl druhé. Prvenství ještě do dnešního dne držel souboj Lleytona Hewitta s Marcosem Baghdatisem na Australian Open 2008 (konec ve 4:34).

A historic day in Acapulco ⏰



Brooksby vs Zverev became the latest-ever finish to a tennis match! pic.twitter.com/rZxaHFNjL7