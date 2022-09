Obrovský zdroj inspirace, ocenili sportovci Serenu W. Ta vydělávala rekordně nejvíc

Loučení Sereny Williamsové s kariérou na US Open přitáhlo obrovskou pozornost nejen mezi hráči a fanoušky bílého sportu. Po její porážce ve 3. kole s Ajlou Tomljanovicovou vzdali čtyřicetileté hvězdě hold sportovci a osobnosti z celého světa. Vítězku 23 grandslamových titulů oceňovali jako nejlepší hráčku historie a vyzdvihovali, jakou inspirací pro své okolí byla.

"Sereno, jsi doslova ta nejlepší na kurtu i mimo něj. Děkuji ti, že jsi nás všechny inspirovala k tomu, abychom si šli za svými sny," vzkázal legendární golfista Tiger Woods, který si zřejmě poslední zápasy Williamsové nenechal ujít a sledoval je v New Yorku v hledišti.

"Sereno, děkuju. Jen díky tobě jsem uvěřila v tento sen. Vliv, který jsi na mě měla, vůbec nezle vyjádřit slovy, takže můžu říct jen děkuju, děkuju, děkuju," vzkázala vycházející osmnáctiletá americká tenisová hvězda Coco Gauffová.

Třiadvacetinásobný olympijský vítěz v plavání Michael Phelps vyzdvihl, že Williamsová nezměnila jen tenis. "Její tenisové úspěchy mluví samy za sebe, ale jedna z věcí, které na ní obdivuju, je to, že se prostě nikdy nevzdává. Na kurtu i mimo něj, její vůle, síla a odhodlání. Nikdy to nepoloží. Je pro nás všechny skvělým příkladem," uvedl.

Nezdolný přístup ocenil i čtyřnásobný šampion NBA LeBron James. "Jsi GOAT. Co jsi udělala pro sport, co jsi udělala pro ženy..., to je naprosto bezprecedentní. Byla čest sledovat tvou cestu, jak dobýváš všechny cíle, které sis kdy stanovila, jak překonáváš rekordy a jak úžasná jsi na kurtu i mimo něj," vyznal se.

S gratulací se připojila také bývalá první dáma USA Michelle Obamová. "Měli jsme to štěstí, že jsme mohli sledovat, jak se z mladé dívky z Comptonu stala jedna z nejlepších sportovkyň historie. Jsem na tebe pyšná, moje přítelkyně, a nemůžu se dočkat, jak budeš svým nadáním dál ovlivňovat životy," napsala.

Na její odkaz je hrdá i další tenisová legenda Billie Jean Kingová. "Její neuvěřitelná kariéra se zapsala do tenisové historie. A přitom její největší přínos možná teprve přijde. Díky Sereno Williamsová. Tvoje cesta pokračuje," vzkázala.

Přesah jejího vlivu i mimo tenisové kurty ocenil také bývalý tenisový šampion Mats Wilander. "Serena znamenala tolik pro tenis a pro svět, ale i pro Ameriku. Sledoval jsem diváky a byla tu spousta lidí, kteří nikdy dřív na tenisový zápas nepřišli. Posunula tenis na úplně novou úroveň a přesáhla hranice sportu," uvedl sedminásobný grandslamový šampion.

Tenisové výdělky Sereny Williamsové budou zřejmě nadlouho rekordními

Serena si na odměnách vydělala téměř 95 milionů dolarů. Je to více než dvakrát tolik než druhá hráčka historického žebříčku, jíž je její starší sestra Venus Williamsová. Tento rekord zřejmě jen tak někdo nepřekoná.

Od vstupu mezi profesionálky získala třiadvacetinásobná grandslamová šampionka na odměnách 94,6 milionu dolarů. Za postup do třetího kola čtyřicetiletá Williamsová vyinkasuje dalších 188 tisíc dolarů. Její sestra Venus si vydělala 42,3 milionu.

Z tenistů mají vyšší prize money než Serena pouze Srb Novak Djokovič, Španěl Rafael Nadal a Švýcar Roger Federer. Všichni tři překonali hranici sta milionů dolarů, Djokovičovy výdělky se blíží ke 160 milionům.

"Ve sportu není moc příkladů, kdy je mezi první a druhým takto propastný rozdíl," uvedl sportovní ekonom Victor Matheson. "Serena má suverénně největší výdělky ze všech sportovkyň a je jednou z mála žen, která se v žebříčcích za jednotlivé roky pravidelně umísťovala v první dvacítce spolu s muži," dodal.