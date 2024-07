ONLINE: Wimbledon sleduje reprízu atraktivního finále. Alcaraz vede nad Djokovičem 1:0

WIMBLEDON - Wimbledon znovu po roce vrcholí atraktivním soubojem Carlose Alcaraze (21) s Novakem Djokovičem (37). Španělský mladík může poprvé v kariéře obhájit grandslamový triumf a získat čtvrtou trofej z majorů. Zkušený Srb v případě úspěšné odvety vyhraje slavný turnaj na trávě v All England Clubu jako nejstarší a celkově poosmé v kariéře, čímž by se vyrovnal nejúspěšnějšímu Rogeru Federerovi. Zároveň by ziskem 25. titulu z grandslamů překonal Margaret Courtovou a vytvořil nové historické maximum.

Alcaraz – Djokovič 6:2 (hraje se)

Hned první game nabídl 13 minut dlouhou přetahovanou. Novak Djokovič během ní nabídnul pět brejkbolů, při posledním udělal čtvrtou nevynucenou chybu a do zápasu vstoupil ztraceným servisem. Carlos Alcaraz od úvodních výměn působil jistěji a povedený start ještě více podepřel jeho sebevědomí a klid. Při svém podání udržoval náskok, opatrně se pohybující Djokovič mu navíc v pátém gamu první dvojchybou daroval druhý brejk a španělský mladík se na rozdíl od loňského debaklu (1:6) ujal vedení 1:0 na sety (6:2).

Další vývoj průběžně doplňujeme...

Djokovič o rekord, Alcaraz o první obhajobu

Djokovič s o 16 let mladším Alcarazem na sebe naráží pošesté a potřetí na grandslamech. Španěl vyhrál naposledy loni právě ve finále Wimbledonu po parádní pětihodinové přetahované. Srb pak v Cincinnati ovládl nejdelší finále na dva vítězné sety na okruhu ATP i semifinále na Turnaji mistrů a vzájemnou bilanci otočil na 3:2.

these Djokovic-Alcaraz stats



Will Alcaraz level their H2H to 3-all tomorrow? ✍️ ⤵️ #Wimbledon pic.twitter.com/i2yGgHuWTo — TENNIS (@Tennis) July 13, 2024

Alcaraz hraje finále majoru počtvrté v kariéře a zatím v něm nepoznal hořkost porážky. Triumfy slavil na US Open 2022, ve Wimbledonu 2023 a na Roland Garros 2024, kde před měsícem jako nejmladší zkompletoval sbírku grandslamových trofejí na všech površích.

Nyní jednadvacetiletý Španěl může poprvé v kariéře vyhrát dva grandslamy během jedné sezony a poprvé obhájit triumf z předchozího ročníku. V zádech má sérii 13 zápasů bez porážky na grandslamech i ve Wimbledonu.

Djokovič je ve finále poprvé v sezoně pouhých pět týdnů po odstoupení z French Open a operaci natrženého menisku v pravém kolenu. Ve finále Wimbledonu nechybí pošesté v řadě a bilanci v nich má 7:2. Osmým triumfem by překonal Američana Peta Samprase a vyrovnal rekord švýcarské legendy Rogera Federera.

Ve finále grandslamů má sedmatřicetiletý Srb bilanci 24:12, naposledy triumfoval loni na US Open. Celkově 25. vítězstvím na majoru by znovu vylepšil maximum v mužské dvouhře a o další stupínek odskočil Rafaelu Nadalovi (22), Federerovi (20) a Samprasovi (14). A především by překonal absolutní rekord Australanky Margaret Courtové, jež v letech 1961–1975 ovládla 24 majorů.

Djokovič se může ve věku 37 let, 1 měsíc a 23 dní stát nejstarším vítězem Wimbledonu (Federerovi bylo před sedmi roky 35 let, 10 měsíců a 26 dní) a druhým nejstarším vítězem grandslamu ve dvouhře mužů (Ken Rosewall byl na US Open 1972 o pouhý jeden den starší). Nejstarší vítězkou grandslamové dvouhry je Serena Williamsová (na US Open 2019 jí bylo 37 let, 11 měsíců a 11 dní).

Výsledky Wimbledonu ve dvouhře mužů