Opatření kvůli koronaviru: Podavači míčků budou mít rukavice, tenisté si musí ručníky nosit sami

Všichni podavači míčků, dobrovolníci u vstupů či zaměstnanci restaurací v areálu budou navíc používat ochranné rukavice. Omezeny budou i kontakty tenistů s fanoušky.



Indian Wells patří mezi největší turnaje sezony. Na okruhu ATP je zařazen mezi devět akcí série Masters 1000, ženy absolvují první ze čtyř podniků WTA Premier Mandatory.



Tituly by měli obhajovat Rakušan Dominic Thiem a Kanaďanka Bianca Andreescuová, ta však letos kvůli zranění kolena ještě nehrála a její start je nejistý.

Update from the BNP Paribas Open regarding the Coronavirus:https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/9WRt6q34ms