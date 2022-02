Opelka a Isner v Dallasu odehráli nejdelší tie-break na okruhu ATP

Reilly Opelka vyhrál v semifinále turnaje v Dallasu nad krajanem Johnem Isnerem nejdelší tie-break na ATP Tour a zahraje si o titul. Souboj dvoumetrových servismanů podle očekávání rozhodovaly zkrácené hry a v obou byl úspěšnější 211 cm vysoký Opelka: o tři centimetry menšího soupeře porazil 9-7 24-22.

Tie-break v druhém setu zápasu Opelka - Isner byl nejdelší v historii ATP Tour počítané od roku 1990. V celém zápase se ani jeden z hráčů nedostal k brejkbolu a k vidění bylo celkem 60 es, přičemž 39 nastřílel vítězný Opelka.

Opelka s Isnerem v pěti vzájemných zápasech odehráli celkem 15 setů a 13 z nich rozhodoval tie-break.

No. 2 seed/6-foot-11 @ReillyOpelka defeats No. 3 seed/6-foot-10 @JohnIsner 7-6(7) 7-6(22) to reach @DALOpenTennis final.



The 24-22 second-set tiebreak is longest tiebreak in a tour-level match since start of @ATPTour in 1990. Previous record was 20-18 on 7 occasions. #DALOpen