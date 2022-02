Opelka v Delray Beach vyhrál tie-breakovou bitvu s neoblíbeným Millmanem a po týdnu je opět ve finále

Reilly Opelka letos odehrál 14 zápasů a v každém získal alespoň jeden set. Jedenáctou výhru zaznamenal v semifinále turnaje ATP 250 v Delray Beach, kde udolal 7-6 6-7 7-6 Johna Millmana. Australana zdolal až na čtvrtý pokus.



V prvním setu Opelka neudržel vedení 4-2, když teprve podruhé z posledních sedmi zápasů přišel o servis, a v tie-breaku čelil setbolu. Ten ale odvrátil, sadu nakonec přeci jen získal a za stavu 7-6, 5-4 a 40-0 měl na returnu tři mečboly. Jenže je nevyužil a zápas nakonec ukončil až ve třetím tie-breku po třísetovém boji.



Opelka v posledních 7 zápasech nenašel přemožitele. Nastřílel v nich celkem 156 es, udělal pouhých 5 dvojchyb a vyhrál 92 ze 94 gamů po svém podání.



Do finále 24letý Američan postoupil popáté v kariéře a vůbec poprvé je ve finále dvakrát během jedné sezony. Navíc se mu to povedlo během dvou týdnů, v Delray Beach může předloňský šampion navázat na sedm dní starý triumf z Dallasu. První ze tří trofejí slavil rovněž na domácí půdě před třemi lety v hale v New Yorku.







O 4. titul si světová dvacítka Opelka zahraje s nejvýše nasazeným Cameronem Norriem (h2h 1-2), s nímž naposledy loni na halovém Masters 1000 v Paříži prohrál.



"Není nasazená jednička jen tak pro nic. Loni vyhrál spoustu zápasů. Bude rozhodně čerstvější než já, ale nechám tam všechno. Musím sebou hodit, v pondělí mi to letí v šest ráno. Útěchou je, že pak hned hraju v Acapulcu s Rafou (Nadalem)," konstatoval Opelka, který bude příští týden startovat v mexickém Acapulku a v prvním kole vyzve Rafaela Nadala.



Světová třináctka Norrie na Floridě překazil možné americké finále, když porazil držitele divoké karty Tommyho Paula 6-3 6-3.



26letý Brit si loni zahrál šestkrát ve finále a dvě přetavil v premiérové triumfy na okruhu ATP. V říjnu dokonce senzačně triumfoval na Masters 1000 v Indian Wells a jako náhradník si zahrál na Turnaji mistrů. Letošní sezonu začal čtyřmi porážkami v řadě, nyní se však může chystat na své celkově 8. finále.



V 30leté historii turnaje v Delray Beach se poprvé utkají dva nejvýše nasazení hráči.

• ATP 250 DELRAY BEACH •

USA / Florida, tv. povrch, 664.275 dolarů

sobotní výsledky (19. 02. 2022) • Dvouhra - semifinále • Norrie (1-Brit.) - Paul (4-USA) 6-3 6-3 Opelka (2-USA) - Millman (Austr.) 7-6(8) 6-7(3) 7-6(4)