Ósakaová jde do nové sezony s trenérem Fissettem

Právě po triumfu v Melbourne se kolem tehdejší světové jedničky Ósakaové roztočil trenérský kolotoč. Rodačka z Ósaky nečekaně propustila kouče Saschu Bajina, poté spolupracovala do US Open s Jermainem Jenkinsem a závěr roku strávila po boku otce Leonarda Francoise.

Pro Belgičana Fissettea nebude Ósakaová zdaleka první hvězdnou svěřenkyní. Trenérskou kariéru začal před deseti lety s krajankou Kim Clijstersovou, vedl i Němky Sabine Lisickou a Angelique Kerberovou, Bělorusku Viktorii Azarenkovou, Rumunku Simonu Halepovou a krátce i Kvitovou, Johannu Kontaovou či Saru Erraniovou.

Světová trojka Ósakaová ukončila uplynulou sezonu sérií jedenácti výher, ale po úvodní výhře na Turnaji mistrů ze soutěže odstoupila kvůli zranění pravého ramena. Rok 2020 Japonka odstartuje v australském Brisbane, kde ji čeká silná konkurence v čele s Ashleigh Bartyovou a Karolínou Plíškovou.

