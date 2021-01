Ósakaová je spolumajitelkou ženského fotbalového klubu

"Jsem podnikavá a v tomhle mám dost vysoké cíle," řekla třiadvacetiletá Ósakaová serveru The Athletic. "Je velmi důležité upozornit na ženský sport a podpořit novou generaci mladých dívek," přidala bývalá světová jednička a trojnásobná grandslamová vítězka.



North Carolina Courage je profesionální ženský fotbalový tým se sídlem v Cary v Severní Karolíně. Byl založen v roce 2017.



Ženy, které do mě investovaly, mohou za to, kde teď jsem. Moje investice do North Carolina Courage je mnohem víc, než být majitelkou klubu. Je to investice do úžasných žen, které jsou vzorem a lídrem ve svém oboru a inspirací pro mladé sportovkyně," uvedla 23letá Japonka.



Serena Williamsová se už loni v létě stala spolumajitelkou fotbalové franšízy Angel City v Los Angeles. Spolu se svou sestrou Venus jsou také minoritními vlastníky klubu amerického fotbalu Miami Dolphins.



Ósakaové zítra v Austrálii skončí karanténa a hned se představí na exhibici v Adelaide, kde se střetne právě se Serenou Williamsovou. Pak už se obě tenistky přesunou do Melbourne na podnik WTA 500 a následné Australian Open.

The women who have invested in me growing up made me who I am today, I don’t know where I would be without them. Throughout my career I’ve always received so much love from my fellow female athletes so that’s why I am proud to share that I am now a owner of @TheNCCourage ⚽️❤️ pic.twitter.com/Iz0YcVvOqz