Ósakaová nebude bez tenisu dlouho, už ji to táhne zpět na kurty

Čtyřnásobná grandslamová vítězka Naomi Ósakaová se podle všeho brzy vrátí k tenisu. Třiadvacetiletá Japonka, jež se potýká s psychickými obtížemi, uvedla, že ji to táhne zpět na kurty.

Ósakaová začátkem září vypadla ve 3. kole US Open s pozdější finalistkou Leylah Fernandezovou a řekla, že si plánuje dát od tenisu delší pauzu. Odhlásila se mimo jiné z velkého turnaje v Indian Wells, jenž se bude po odložení ze svého tradičního březnového termínu hrát v říjnu.

V pořadu televize HBO "The Shop" nicméně Ósakaová uvedla, že má stále tenis ráda a těší se zpět na kurt. "Vím, že budu zase hrát, a pravděpodobně brzy, protože už mám znovu takové cukání," řekla bývalá světová jednička. "Ale nebude pro mě důležité, zda vyhraju, nebo prohraju. Prostě si chci užívat to, že budu zpět na dvorci."

Ósakaová se potýká s poklesem formy od květnového Roland Garros, z něhož odstoupila po pozdvižení, které vyvolala svým rozhodnutím nemluvit se zástupci médií. Aktuálně sedmá hráčka světového žebříčku uvedla, že těžké zápasy si na ní vybraly svou daň.

"Měla jsem ráda zápasy, byla jsem soutěživá. Čím delší zápasy jsem hrála, tím více jsem si to užívala. Pak jsem ale nedávno začala cítit, že čím byly duely delší, tím více jsem byla vystresovaná. Prostě jsem potřebovala pauzu, abych mohla jít do hloubky sebe sama," řekla rodačka z Ósaky, jež před dvěma měsíci zapálila oheň při zahájení olympijských her v Tokiu.