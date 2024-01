Ósakaová se vrátila na Australian Open prohraným šlágrem, Gauffová ztratila jen tři hry

První pokus vrátit se na grandslamová klání po mateřské pauze dopadl pro Japonku Naomi Ósakaovou (26) neúspěšně. Vítězka Australian Open z let 2019 a 2021 prohrála v prvním kole s Caroline Garciaovou (30) z Francie ve dvou setech 4:6 a 6:7. Suverénně do druhého kola naopak postoupila vítězka posledního US Open Coco Gauffová (19), ta povolila Slovence Anně-Karolíně Schmiedlové (29) jen tři gamy.

Naomi Ósakaová se vrátila na Australian Open dvousetovou porážkou (Profimedia)