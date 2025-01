Osm zápasů neporažený veterán Monfils si vyšlápl na Fritze, v Melbourne Parku je druhým nejstarším osmifinalistou

AUSTRALIAN OPEN – Gaël Monfils (38) v úvodu nové sezony přepisuje milníky. Týden po zisku titulu nejstaršího vítěze turnaje ATP se stal druhým nejstarším osmifinalistou Australian Open konaného v Melbourne Parku. Francouzský veterán se na úvodním grandslamu sezony postaral o vyřazení světové čtyřky Taylora Fritze (27), favorizovaného Američana přetlačil po setech 3:6, 7:5, 7:6, 6:4 a připsal si osmou výhru v řadě.

Fritz – Monfils 6:3, 5:7, 6:7, 4:6

Gaël Monfils letos odehrál 10 zápasů a prohrál jen s Novakem Djokovičem. Před týdnem v Aucklandu se stal nejstarším vítězem turnaje ATP a nyní na Australian Open protáhl svou neporazitelnost už na osm zápasů a v 38 letech se stal druhým nejstarším osmifinalistou v novodobé historii turnaje.

Po úvodní pětisetové bitvě s krajanem Giovannim Mpetshim Perricardem a třísetové výhře nad Němcem Danielem Altmaierem si vyšlápl i na světovou čtyřku Taylora Fritze. O jedenáct let mladšího Američana zdolal 3:6, 7:5, 7:6, 6:4 a oplatil mu porážku z jediného vzájemného střetnutí. To svedli před šesti lety právě na Australian Open.

Francouz sice ztratil první set, ale od té chvíle už na podání nezaváhal. Pouze jednou musel odvracet brejkboly a po více než třech hodinách upravil bilanci s hráči TOP 10 na 38:97. Od února 2019 porazil člena elitní desítky teprve popáté.

"Byl to neuvěřitelný zápas. Taylor je silný hráč, má skvělý servis. Ale já se celý zápas skvěle hýbal po základní lajně. Plánem bylo držet se ve hře a měnit rytmus. Myslím, že se mi to povedlo a odehrál jsem skvělý zápas," pochvaloval si Monfils své představení v Margaret Court Areně. K vítězství si pomohl 58 winnery, z toho 24 esy.

Statistiky zápasu Taylor Fritz – Gaël Monfils (@ Livesport / Enetpulse)

Australian Open na tvrdém povrchu v Melbourne Parku se koná od roku 1988 a starším osmifinalistou než Monfils byl od té doby pouze Roger Federer. Osmatřicetiletý Švýcar to v roce 2020 dotáhl nakonec až do semifinále, tehdy byl jen o necelý měsíc starší než je nyní Monfils.

Semifinalista Roland Garros 2008 a US Open 2016 postoupil do svého celkově 21. grandslamového osmifinále a prvního po třech letech. Na Australian Open startuje podevatenácté a ve čtvrtém kole je pošesté, jeho maximem v Melbourne jsou čtvrtfinále z let 2016 a 2022.

O vyrovnání nejlepšího výsledku na úvodním grandslamu sezony si bývalý šestý hráč světa Monfils zahraje s dalším Američanem Benem Sheltonem, nebo Italem Lorenzem Musettim.

Úřadující finalista US Open Fritz se přes první dva soupeře Jensona Brooksbyho a Cristiana Garína dostal se ztrátou pouhých osmi gamů, čímž se v historii Australian Open hraného v Melbourne Parku dostal na třetí místo za Rafaela Nadala (v roce 2011 prohrál 4 gamy) a Federera (v roce 2008 prohrál 6 gamů). Monfils, proti kterému si v průběhu zápasu nechával ošetřovat zřejmě puchýře na pravém chodidle, ale byl nad jeho síly a své melbournské maximum (loňské čtvrtfinále) si nezahraje).

