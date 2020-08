Ostapenková na US Open nedorazí. Hrát v Americe je teď až příliš nebezpečné, vysvětluje

Po světové jedničce Ashleigh Bartyové se z US Open odhlásily další dvě tenistky širší světové špičky. Z newyorského grandslamu, který má začít koncem srpna, se omluvily 29. hráčka světa Číňanka Qiang Wang a 41. žena žebříčku WTA Lotyška Jelena Ostapenková, jež do New Yorku neodletí kvůli obavě z nákazy koronavirem.

Startovní listina letošního US Open bude výrazně ovlivněna pandemií koronaviru, kvůli kterému se pět měsíců vůbec nehrálo. Ženský turnaj bude bez světové jedničky Ashleigh Bartyové a další omluvenky následují.



Po bývalé šampionce Samantě Stosurové se odhlásily také loňská čtvrtfinalistka Číňanka Qiang Wang (29. v WTA), jež letos na Australian Open nečekaně vyřadila Serenu Williamsovou, či Jelena Ostapenková (41. v WTA).



Třiadvacetiletá Lotyška, jež před třemi lety vyhrála French Open, především nevěří, že se newyorský grandslam odehraje. A pokud ano, tak sama se v současné době necítí být připravená na návrat na kurty.



"Amerika letos v mém plánu není. Cestovat teď do této země je teď příliš nebezpečné. Navíc v každé zemi jsou teď jiná pravidla. V Evropě byla přísnější, ale v Americe mohly holky pořád trénovat a hrát zápasy. Já naopak ani nevěděla, na co se připravovat. Už sice zveřejnili turnajový plán, ale turnaje se znovu ruší," prohlásila Ostapenková.



Bývalá světová pětka se minulý týden představila v rámci souboje smíšených družstev Lotyšska proti Estonsku. Sama Ostapenková prohrála dvouhru s Kaiou Kanepiovou i Anett Kontaveitovou.



Tento týden měla Ostapenková hrát v Palermu, ale také se odhlásila. Zatím zůstává v poli přihlášených do Prahy, kde se bude hrát příští týden. Zda se však ve Stromovce představí, je hodně nejisté.