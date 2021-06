Ostapenková v Eastbourne porazila Kontaveitovou a má čtvrtý titul

Jelena Ostapenková nikdy nebude patřit k nejvyrovnanějším hráčkám na okruhu, ale když jí to sedne, tak dokáže vystřílet jakoukoli soupeřku. To předvedla i na poslední generálce před Wimbledonem v Eastbourne, kde se dnes stala první lotyšskou šampionkou v historii turnaje (vznik v roce 1974) a teprve třetí vítězkou startující na divokou kartu.

Ostapenková v úvodním kole za hodinu hry zničila senzační finalistku nedávného French Open Anastasii Pavljučenkovovou, pak po obratech vyřadila šampionku předchozího podniku v Birminghamu Ons Džabúrovou a finalistku téhož turnaje Darju Kasatkinovou, v semifinále nedala šanci Jeleně Rybakinové a v dnešním finále za 65 minut suverénně přehrála 6-3 6-3 Anett Kontaveitovou, se kterou oba předchozí souboje prohrála.

Third wildcard to lift the title @JelenaOstapenk8 pushes past Kontaveit in straight-sets for the #VikingInternational title! pic.twitter.com/yFx9tPjvuW