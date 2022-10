Ostrava má poprvé domácí vítězku! Krejčíková v maratonu skolila Šwiatekovou, znovu po týdnu kralovala a slaví 5. titul!

Barbora Krejčíková i vinou zranění lokte, kvůli kterému tři měsíce nehrála, od půlky února po skončení zářijového US Open posbírala jen devět výher a v tomto nepovedeném období se nejdál dostala do čtvrtfinále na antuce v Hamburku.

Šestadvacetiletá Češka však po zkompletování kariérního Grand Slamu ve čtyřhře začala excelovat i ve dvouhře a v posledních dvou týdnech nenašla jedinou přemožitelku. Své znovuzrození zahájila v Tallinnu, kde vyřadila tři nejvýše nasazené hráčky a získala svůj čtvrtý kariérní titul.

Fantastickou fazónu si rodačka z brněnských Ivančic přivezla i do Ostravy. Na domácím halovém podniku našla recept na Shelby Rogersovou, rozjetou kvalifikantku Alyciu Parksovou, wimbledonskou šampionku Jelenu Rybakinovou a senzačně i na 10 utkání neporaženou světovou jedničku Igu Šwiatekovou, proti níž protáhla svou vlastní sérii vítězství na devět zápasů, slavila svůj premiérový skalp hráček Top 3 a vylepšila finálovou bilanci na 5-3.

Zpočátku to přitom vypadalo na krátký proces a další suverénní výhru Šwiatekové ve finálových duelech. Krejčíková totiž ve třetím gamu nevyužila ani jeden ze tří brejkbolů a pustila soupeřku do vedení 5-1. Stejně rychle ale skóre i díky odvrácenému setbolu srovnala a v jedenácté hře měla tři brejkboly. Ani jednu šanci však zužitkovat nedokázala a Šwiateková ji v následujícím gamu s pomocí famózních returnů potrestala.

Krejčíková se ovšem nevzdávala a ve druhé sadě si vypracovala nadějný náskok 4-2. O ten však přišla a musela skóre dotahovat, aby si vynutila alespoň tie-break. Šampionka loňského French Open ve zkrácené hře dominovala a po více než dvou hodinách poslala dramatickou bitvu do rozhodujícího dějství.

V něm si aktérky až do stavu 4-3 pro Krejčíkovou suverénně hájily podání. Domácí zástupkyně se v osmém gamu v bouřlivé atmosféře rozložené mezi obě finalistky dostala k prvnímu brejkbolu v závěrečném setu a čistou hrou Šwiatekové servis sebrala. Zdaleka ale neměla vyhráno, vedoucí žena pořadí fantastickou hrou zlikvidovala úvodních pět mečbolů. Krejčíková si nicméně poradila s brejkbolovou hrozbou a šestý mečbol už sedmým esem proměnila. Utkání trvalo tři hodiny a 17 minut.

Krejčíková se stala první domácí šampionkou AGEL Open, předloni v Ostravar Aréně triumfovala Aryna Sabalenková a loni Anett Kontaveitová. Bývalá světová dvojka, která úvodní tři tituly vybojovala loni ve Štrasburku, na French Open a Livesport Prague Open, v žebříčku poskočí o devět míst na post světové čtrnáctky a vrátí se na pozici české jedničky.

"Mám obrovskou radost. Byl to náročný zápas, ve kterém rozhodoval jeden balonek. Jsem ráda, že jsem to před domácím publikem vybojovala. Je to úžasné, jak lidé přišli, fandili na obě strany a myslím, že jsme si to obě užily. Předváděly jsme neskutečný zápas a mám obrovskou radost, že jsem ta vítězka," řekla Krejčíková v rozhovoru pro O2 TV Sport.

"Kdyby mi to někdo řekl dva týdny zpět, kdy jsem byla s prominutím ve sra…, tak bych tomu nevěřila. Teď jsem tady, mám dva vyhrané turnaje a je to neskutečný pocit. Sehrála jsem hodně těžkých zápasů, které jsem vybojovala a otočila. V koncovkách jsem byla mentálně silná. Mám radost, že poté co se mi v singlu nedařilo a byla jsem z toho smutná, tak se vše konečně sešlo a zase začínám předvádět dobrý tenis. Těším se, že na to budu dál navazovat," doplnila.

Šwiateková absolvovala své 12. finále a premiérové na halových betonech. Jednadvacetiletá Polka si o titul poprvé zahrála v Luganu 2019 a ve třech setech podlehla Poloně Hercogové. Trojnásobná grandslamová vítězka v následujících 10 finálových duelech neztratila jediný set, její skvělou sérii ukončila až Krejčíková.

"Gratuluju ti Báro. Jsi skvělá hráčka. V této sezoně jsme tě moc neviděli, ale jsme rádi, že jsi se dokázala vrátit. Máš velmi stabilní tenis a na okruhu potřebujeme hráčky, jako jsi ty. To je bez debat," řekla Šwiateková, která během slavnostního ceremoniálu nedokázala při ovacích fanoušků skrýt slzy.

Pokud si nenaordinují zaslouženou přestávku, měly by obě finalistky v příštím týdnu plnit roli nasazených jedniček. Krejčíková se má představit v hale v Kluži, v prvním kole by se utkala s Dalmou Gálfiovou. Šwiateková má v plánu účast v americkém San Diegu, kde má na úvod volný los.