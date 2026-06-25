Ostrý útok na legendární Courtovou. Její grandslamový rekord neberu vážně, rýpla si Collinsová
Courtová drží oficiální rekord v počtu získaných grandslamových titulů v ženské dvouhře. Na toto číslo často poukazuje i nejlepší mužský tenista všech dob Novak Djokovič, který by rád získal 25. vavřín a osamostatnil se na prvním místě historických tabulek v singlu.
Podle bývalé americké tenistky Collinsové, která je nyní jednou z expertek pro stanici Tennis Channel, ale toto číslo nevypovídá celý příběh. Někdejší světová sedmička se otevřeně postavila na stranu legendární krajanky Sereny Williamsové, která dosud ovládla 23 grandslamů. "Každý, kdo o tenisu něco ví, ví, že Serena je držitelkou grandslamového rekordu. Počet titulů Margaret Courtové nepovažuji za něco, co bych brala příliš vážně," rýpla si Collinsová do australské legendy.
Její slova okamžitě rozpoutala debatu, která se v tenisovém prostředí vrací už řadu let. Kritici totiž poukazují na skutečnost, že významnou část svých titulů získala Courtová v 60. letech minulého století, kdy Australian Open nemělo zdaleka tak silné startovní pole jako dnes. Mnoho předních hráček tehdy do Austrálie kvůli náročnému cestování vůbec necestovalo.
Naopak Serena Williamsová sbírala své úspěchy v éře globalizovaného tenisu, kdy se grandslamových turnajů pravidelně účastnila kompletní světová špička. Právě proto řada fanoušků, expertů i bývalých hráček považuje Američanku za nejúspěšnější grandslamovou šampionku moderní historie bez ohledu na oficiální statistiky.
Collinsová rozhodně není první, kdo podobný názor vyslovil veřejně. Srovnávání Williamsové a Courtové patří k nejcitlivějším tématům ženského tenisu a emoce vyvolává prakticky pokaždé, když se k němu někdo z významných osobností vyjádří.
Američanka následně komentovala také nedávný návrat své legendární krajanky. "Serena se nevrátila, aby někomu něco dokazovala. Chce si užít zábavu, dělat znovu to, co miluje a sdílet kurt se svou sestrou," dodala Collinsová.
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