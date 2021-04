Paire označil prázdný centrkurt v Monte Carlu za hřbitov

Jednatřicetiletý hráč v neděli nestačil na Australana Jordana Thompsona, kterému podlehl 4-6 7-6 6-7 a připsal si devátou porážku v deseti letošních zápasech. "Už toho mám dost. Tohle přece není zábava," řekl Paire.

"Je to tady krásné, ale nemá to kouzlo. Pořád je to Monte Carlo, říkají, ale hrajeme ve smutné atmosféře. Tohle je za normálních okolností jeden z nejhezčích kurtů na světě. Teď ale vypadá jak hřbitov," prohlásil.

Paireho neobměkčily ani změny pravidel kvůli koronaviru, díky kterým se i po mizerných výkonech stále drží na 35. místě světového žebříčku. "Kromě trochy peněz navíc mi to nic nepřináší," uvedl.

"Šťastný jsem, jen když jsem doma, nemusím mít roušku a nemusím neustále řešit covid," řekl Paire, který nedávno označil okruh ATP za smutný a nudný. Po vyřazení na Australian Open zkritizoval i organizátory prvního grandslamu sezony.