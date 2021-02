Paire v Córdobě porazil Jarryho a na čtvrtý pokus se dočkal první výhry v sezoně

ATP CÓRDOBA - Benoit Paire si ve čtvrtém letošním utkání připsal první výhru. Dočkal se jí na antuce v Córdobě, kde druhý nasazený Francouz porazil Chilana Nicolase Jarryho a vzájemnou bilanci si s ním vylepšil na 4-0. Po bezmála třech letech se do čtvrtfinále turnaje ATP dostal slovenský tenista Jozef Kovalík.

Benoit Paire po loňském restartu sezony prohrál 9 z 10 zápasů, tři z nich skrečoval. Návrat po půlroční pauze zaviněné pandemií koronaviru mu komplikovaly zdravotní problémy včetně pozitivního testu na Covid-19.



Teprve druhé výhry od loňského srpna a první v nové sezoně se 31letý Francouz dočkal včera na antuce v argentinské Córdobě. Druhý nasazený Paire si poradil snadno 6-2 6-4 s Chilanem Nicolasem Jarrym, jenž hrál na prvním turnaji ATP po 11měsíčním trestu za doping a v prvním kole vyřadil Španěla Jaume Munara.



29. hráč světa Paire v zápase nepřišel ani jednou o podání, byť ve druhém setu čelil celkem osmi brejkbolům. O pět let mladšího Jarryho tak porazil i ve čtvrtém vzájemném střetnutí.



"Jsem opravdu šťastný, protože jsem neudělal zbytečně moc dvojchyb (4). Na Australian Open jsem jich spáchal 23 během jediného zápasu, takže jsem strašně rád, že jsem tohle eliminoval. A i když jsem byl ve druhém setu pod tlakem, snažil jsem se ho více zatlačit. Jsem rád, že jsem zbytečně nemluvil, bojoval a snažil se hrát na maximu," komentoval nevyzpytatelný Paire.



O postup do semifinále se Paire utká s domácím Federicem Coriou (h2h 0-1), s nímž prohrál na loňském Roland Garros. Coria, jenž je mladším bratrem bývalé světové trojky Guillerma Corii, ve druhém kole po obratu zdolal 1-6 6-2 6-4 krajana Francisca Cerundola.



Jozef Kovalík ve středu porazil 4-6 6-2 6-4 Chilana Marcela Barriose a popáté v kariéře a poprvé od července 2018 postoupil do čtvrtfinále. O třetí semifinále se 28letý Slovák utká s domácím Facundem Bagnisem.