Pála si po výhře nad Ukrajinkami oddechl: Uděláme vše pro to, abychom si zahráli o pohár

Kapitán českých tenistek Petr Pála netajil po výhře v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové nad Ukrajinou úlevu. Reprezentantky vstupovaly do druhého hracího dne s náskokem 2-0, po prohře Barbory Krejčíkové s Martou Kosťukovou ale získaly třetí bod až díky vítězství Markéty Vondroušové nad Katarinou Zavackou. Pála, který by nemohl do případné rozhodující čtyřhry nasadit zraněnou Karolínu Muchovou, si v rozhovoru pro Mezinárodní tenisovou federaci (ITF) postupu vážil.

"Chutná to skvěle. Dnes to bylo hodně těžké a oddechl jsem si," řekl Pála. "Na začátku to vypadalo, že nám všechno vychází. Bára získala první set a na začátku toho druhého měla brejk. Pak se ale věci rychle zvrtly," doplnil.

Světová dvanáctka Krejčíková ztratila dalších šest her, druhý set prohrála a neuspěla ani ve třetím. "Bohužel jí chybělo pár bodů, které rozhodly," komentoval Pála porážku 6-3 1-6 4-6.

Rozhodující triumf zajistila Vondroušová, která zdolala v souboji týmových dvojek Zavackou 6-3 6-4 a vyhrála dvanáctý ze třinácti zápasů v národním týmu. "Markéta se musela v utkání stále zlepšovat. I když byla favoritkou, neměla to snadné," uvedl Pála.

Už před utkáním Vondroušová věděla, že by v případě neúspěchu nastoupila kvůli zranění Muchové i do závěrečné čtyřhry. "Musela cítit, že má větší šanci uspět ve dvouhře než čtyřhře. Byl na ni tlak," řekl Pála. Sokolovskou rodačku chválil i za to, jak se dokázala vrátit z nepříznivého stavu 0-3 v prvním setu. "Jsem velmi rád, že jsme prošli dál," podotkl kapitán.

Češky se dostaly do finálové fáze soutěže známé dříve jako Fed Cup potřetí za sebou. Boje o titul se uskuteční na dosud neurčeném místě od 7. do 12. listopadu. Reprezentantky uspěly i navzdory omluvenkám Petry Kvitové a Karolíny Plíškové.

"Velkou výhodou našeho týmu je, že můžeme vybírat z tolika hráček. Nevím ještě, na jakém povrchu se bude finálový turnaj hrát, ale čekám asi tvrdý. Budeme se těšit. Pokaždé máme šanci vyhrát. Uvidíme, koho budeme mít ve skupině, ale uděláme vše pro to, abychom si o ten pohár zahráli," dodal Pála.