Pála: Švýcarky? Musíme mít ambice vyhrát. Tým na to máme

Kapitán Petr Pála má před finálovým turnajem Poháru Billie Jean Kingové nejvyšší ambice. Přestože české tenistky vyhrály týmovou soutěž jedenáctkrát, v novém formátu od roku 2021 neuspěly. Vždy doplatily na porážku od Švýcarek, proti nimž v úterý v Seville začnou. Sestavu Pála v hlavě ještě nemá. V rozhovoru s českými médii řekl, že se rozhodne po poradě a pondělním příjezdu Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové z Turnaje mistryň v Mexiku.

"S takovým týmem bychom určitě měli mít ambice vyhrát. Nebo se o to alespoň pokusit. Tým na to máme," uvedl Pála. "Člověk by se neměl schovávat za to, že nepatří k favoritům. Už několik let víme, že k nim patříme. Každý rok sice vyhrát nejde, ale vždy se o to musíme pokusit," doplnil.

Češky triumfovaly v týmové soutěži šestkrát za posledních 12 let. Naposledy ale v roce 2018 ve starém formátu. Dříve hrály finále jen dva týmy a na tři vítězné body. Nyní se koná závěrečný turnaj pro dvanáct celků a herní systém zápasů na dva vítězné body. Předloni dohrály české tenistky v základní skupině, loni vypadly v semifinále. Stopku jim vždy vystavily právě Švýcarky.

"Víme, že cesta k úspěchu vede tím pádem přes ně," podotkl s úsměvem Pála, jehož výběr v pátek ještě čeká duel s USA. Do semifinále postoupí jen vítěz skupiny. "Teď mám ale v hlavě jen Švýcarsko. Musíme si tu šanci vybojovat, abychom v pátek o něco hráli," vysvětlil Pála.

Jakou nominaci do dvouher a čtyřhry v úterý nahlásí, zatím neví. Přestože již viděl na tréninku Marii Bouzkovou, Lindu Noskovou i Markétu Vondroušovou, rozhodne se po poradě a konzultaci s Krejčíkovou a Siniakovou. Vítězky letošního Australian Open by měly dorazit po Turnaji mistryň v Cancúnu dnes večer.

"To je také důležité, jak se budou cítit. Bude se to rodit dnes večer, může se to rodit i zítra během dopoledne. Přemýšlel jsem i nad tím, kdo za Švýcarky může hrát dvojku a kdo z našich holek by na ni měl asi lepší hru. Nejdříve ale musíme udělat to, co můžeme udělat pro tu naši sestavu," řekl Pála. Nominaci oznámí kapitáni hodinu před zápasem.

Trable s nominací kvůli kolizi s jinou soutěží řešil Pála poprvé. "A doufám, že už to nezažiju. Něco jiného je, když je to kvůli zranění. To se nám už stalo. Ale nikdy jsem nečekal, kdo v kolik hodin přiletí a jestli podle setů a gamů bude hrát ještě turnaj předtím," uvedl Pála. "Je to příšerné dnes přijet a zítra hrát zápas. Nebo být schopný ho hrát. Chtějí, aby se propagoval Billie Jean King Cup, máme takovou krásnou sestavu a holky jsou donucené přijet den předem. A to ještě navíc žádná z nich Turnaj mistryň nevyhrála," doplnil týmový kapitán.

Nečitelná je i nominace úřadujících šampionek Švýcarek. Hlavní hvězda a čtrnáctá hráčka světa Belinda Bencicová je ve čtvrtém měsíci těhotenství a její start je nepravděpodobný. Roli týmové jedničky by měla převzít Viktorija Golubicová, zbytek sestavy tvoří Céline Naefová, Jil Teichmannová a Simona Waltertová.

"Myslím, že Golubicová bude hrát stoprocentně a u té druhé nevím. Golubicová je vyloženě týmová hráčka a teď navíc hrála ve formě na menších turnajích, což je strašně důležité na sebevědomí. Navíc ví, že v téhle soutěži hraje dobře. I ten povrch je k její hře velice slušný," dodal Pála.