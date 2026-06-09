Parádní jízda Bouzkové. Soupeřce nadělila kanára a slaví pohodový postup

DNES, 19:00
Aktuality 4
WTA QUEEN´S CLUB - Marie Bouzková (27) zvládla na turnaji v Queen’s Clubu úvodní kolo, když si poradila s Polinou Kuděrmetovovou (23) z Uzbekistánu po setech 6:0, 6:3. Další soupeřkou rodačky z Prahy bude vítězka zápasu mezi držitelkou divoké karty, Britkou Mikou Stojsavljevičovou, a šťastnou poraženou z kvalifikace, Chorvatkou Donnou Vekičovou.
Profily hráčů
Bouzková Marie
Kudermetova Polina
Bouzková nedala soupeřce šanci a je ve druhém kole (@ ČTK / imago sportfotodienst / speedshot | Ralf Just)

Bouzková – Kuděrmetovová 6:0, 6:3

Hned úvodní game při podání Kuděrmetovové poznamenal kuriózní moment, když při brejkbolové možnosti Bouzkové přerušila utkání na několik minut spadlá síť. Českou tenistku ale netradiční okamžik z tempa nevyvedl, okamžitě prolomila soupeřce podání, své potvrdila čistou hrou a šla do vedení 2:0.

Kuděrmetovová se od prvních míčů snažila o maximálně agresivní hru, která jí ale v úvodních minutách zápasu vůbec nevycházela, a prohrála si i své druhé podání. Bouzková se prezentovala svou typickou hrou založenou na výborném pohybu a minimu chyb, což na Uzbekistán reprezentující soupeřku platilo.

Statistika zápasu.Statistika zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Kuděrmetovová, která se do hlavní soutěže dostala přes úspěšně zvládnutou kvalifikaci, dál marně hledala na Češku zbraň. Ztratila i čtvrtý game a prohrávala už 0:4. Rodačka z Moskvy se na kurtu velmi trápila. V páté hře jí při vlastním podání nestačilo ani vedení 40:15 a znovu o hru přišla. Bouzková už set bez problémů dopodávala a za 30 minut nadělila soupeřce kanára.

Kuděrmetovová ze svého stylu hry neustoupila navzdory výsledku ani ve druhé sadě. Tentokrát ale začala trefovat vítězné míče a udržela si všechny tři úvodní gamy na svém podání. Úplně stejně si ale vedla její soupeřka a po šesti hrách byl stav utkání vyrovnaný – 3:3.

V následujících dvou gamech ale naprosto dominovala Bouzková, která rivalce nepřenechala ani bod a vedla už 5:3. Kuděrmetovová se už na větší odpor nezmohla a po výsledku 0:6, 3:6 šla gratulovat soupeřce k postupu.

Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 500 v Queen´s Clubu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

4
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tommr
09.06.2026 19:19
Marie odehrála solidní zápas ale popravdě řečeno čekal jsem že soupeřka bude kousat víc ...
Marie má štěstí i nadále v tom že jí jako soupeřka v příštím kole odpadla ve velké formě hrající Kostyuk. Ani s Vekic to ale nebude mít lehký ...
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Diabolique
09.06.2026 19:07
Ty tri gemy jsou dneska nejaky zaklety, ne? Bara, Maruska, Sara ...
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misa
09.06.2026 19:06
Maruška zvládla zápas ve větru mnohem lépe než její soupeřka, která se po celou dobu prala s nadhozy a velkým množstvím nevynucených chyb. Každý zápas, ve kterém Marie neztratí ani jedno vlastní podání, je unikátní. Moc jich za rok není

Do žebříčku by se jí mělo připočíst 28 bodů a aktuálně poskočila na 26. místo.
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tommr
09.06.2026 19:15
to už by jí mohlo stačit aby byla nasazená ve Wimbledonu ...
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