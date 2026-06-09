Parádní jízda Bouzkové. Soupeřce nadělila kanára a slaví pohodový postup
Bouzková – Kuděrmetovová 6:0, 6:3
Hned úvodní game při podání Kuděrmetovové poznamenal kuriózní moment, když při brejkbolové možnosti Bouzkové přerušila utkání na několik minut spadlá síť. Českou tenistku ale netradiční okamžik z tempa nevyvedl, okamžitě prolomila soupeřce podání, své potvrdila čistou hrou a šla do vedení 2:0.
Kuděrmetovová se od prvních míčů snažila o maximálně agresivní hru, která jí ale v úvodních minutách zápasu vůbec nevycházela, a prohrála si i své druhé podání. Bouzková se prezentovala svou typickou hrou založenou na výborném pohybu a minimu chyb, což na Uzbekistán reprezentující soupeřku platilo.
Kuděrmetovová, která se do hlavní soutěže dostala přes úspěšně zvládnutou kvalifikaci, dál marně hledala na Češku zbraň. Ztratila i čtvrtý game a prohrávala už 0:4. Rodačka z Moskvy se na kurtu velmi trápila. V páté hře jí při vlastním podání nestačilo ani vedení 40:15 a znovu o hru přišla. Bouzková už set bez problémů dopodávala a za 30 minut nadělila soupeřce kanára.
Kuděrmetovová ze svého stylu hry neustoupila navzdory výsledku ani ve druhé sadě. Tentokrát ale začala trefovat vítězné míče a udržela si všechny tři úvodní gamy na svém podání. Úplně stejně si ale vedla její soupeřka a po šesti hrách byl stav utkání vyrovnaný – 3:3.
V následujících dvou gamech ale naprosto dominovala Bouzková, která rivalce nepřenechala ani bod a vedla už 5:3. Kuděrmetovová se už na větší odpor nezmohla a po výsledku 0:6, 3:6 šla gratulovat soupeřce k postupu.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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