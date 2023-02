Parksová v Lyonu slaví první triumf. Ve finále skolila i Garciaovou

Alycia Parksová měla na kontě dlouho jediný titul mezi ženami, který získala v listopadu 2020 na turnaji ITF W20 v Orlandu.



V závěru loňské sezony se však dostala do skvělé formy. V Ostravě překvapila skalpy Karolíny Plíškové či Marii Sakkariové a postupem z kvalifikace až do svého premiérového čtvrtfinále na okruhu WTA. Ve Slezsku navíc dokráčela k deblovému triumfu.



Rok 2022 pak ukončila svými dvěma nejcennějšími tituly, když vyhrála halové podniky WTA 125k v Andoře a ve francouzském Angers.



A nyní v hale odehrála i nejpovedenější turnaj na hlavním okruhu WTA. V Lyonu se poprvé dostala přes čtvrtfinále a nakonec nenašla přemožitelku. V dnešním finále porazila 7-6 7-5 domácí světovou pětku Caroline Garciaovou a připsala si druhý skalp hráčky Top 10, první proti člence Top 5.



