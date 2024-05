Paul poprvé v kariéře porazil dva hráče TOP 10 na jedné akci, v Římě udolal po bitvě Hurkacze

12:46

Šest Čechů zahájí přípravu na Wimbledon v prvním týdnu

Šest českých tenistů by mělo startovat hned na prvních generálkách na slavný Wimbledon. Jiří Lehečka, pokud bude zdravý, a Tomáš Macháč se přihlásili do Stuttgartu. Barbora Krejčíková s Karolínou Plíškovou by měly účinkovat v Nottinghamu a Jakub Menšík s Marií Bouzkovou mají v plánu start v Hertogenboschi.

Další informace k blížícím se turnajům najdete v našem online článku.