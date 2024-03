Pegulaová i Navarrová v San Diegu dohrály. Překvapivé finále obstarají Kosťuková a Boulterová

Místo očekávaného domácího derby má finále podniku kategorie WTA 500 v San Diegu velmi překvapivé složení. Nejvýše nasazená a největší favoritka Jessica Pegulaová (30) totiž nestačila 6:7, 1:6 na Martu Kosťukovou (21) a ještě předtím turnajová trojka Emma Navarrová (22) podlehla 3:6, 1:6 Katie Boulterové (27), která vyřadila už tři nasazené hráčky a stejně jako Ukrajinka si zahraje své největší finále.

Pegulaová – Kosťuková 6:7, 1:6

Jessica Pegulaová sbírá v letošní sezoně jedno zklamání za druhým. V lednu nenastoupila k semifinále v Adelaide a ztroskotala již ve druhém kole na Australian Open, v únoru přišla kvůli zranění krku o obě tisícovky na Blízkém východě a na domácí pětistovce v San Diegu vypadla v roli největší favoritky už v semifinále, stejně jako předloni.

Vstup do semifinálového souboje s outsiderkou Martou Kosťukovou měla přitom vynikající. V úvodní sadě však zahodila náskok 5:1 a nakonec ji prohrála v tie-breaku poměrem 4:7. Z šokující ztráty jasného vedení se nedokázala vzpamatovat a ve druhém dějství nevyužila ani jeden ze tří brejkbolů a uhrála jen jeden game.

Američanka loni zaregistrovala sérii čtyř semifinálových nezdarů, ovšem pak v této fázi čtyřikrát v řadě uspěla. V posledních měsících sezony 2023 triumfovala na WTA 1000 v Montrealu a na menší akci v Soulu a hrála finále v Tokiu a na Turnaji mistryň.

S Kosťukovou vyhrála oba předchozí souboje a na loňském Australian Open jí povolila pouhé dva gamy. Ukrajinka se dostala do semifinále přesně po roce, před 12 měsíci získala v Austinu svůj jediný dosavadní titul na okruhu WTA.

Po triumfu v Texasu, kde si zahrála své jediné předchozí finále na této úrovni, se jí však úplně přestalo dařit a ve zbytku roku vyhrála jen 10 zápasů. Během letošní sezony však stihla posbírat už 12 vítězství, poprvé v kariéře dojít do čtvrtfinále grandslamu a dosáhnout teď v San Diegu na své největší finále.

Navarrová – Boulterová 3:6, 1:6

Katie Boulterové se podařilo vyřadit v San Diegu už tři nasazené hráčky. Ve druhém kole předvedla obrat proti dvojce Beatriz Haddadové Maiaové, ve svém největším čtvrtfinále přehrála sedmičku Donnu Vekičovou a v semifinále nedala šanci trojce Emmě Navarrové.

Na postup přes přemožitelku Kateřiny Siniakové jí stačila hodina a čtvrt. Britská tenistka v utkání odvrátila obě brejkbolové hrozby, sama si vypracovala 10 šancí na brejk a čtyřikrát favorizované Američance sebrala servis.

Boulterová se do semifinále turnajů WTA probojovala podruhé, to jediné předchozí loni na domácí travnaté akci WTA 250 v Nottinghamu dotáhla k titulu. Před začátkem aktuální sezony nikdy neporazila hráčku TOP 30 na betonech, ovšem letos se jí to povedlo už pětkrát. Stejně jako Kosťuková nastoupí ke svému největšímu finále v kariéře a bude usilovat o druhý titul.

Navarrová navzdory překvapivé porážce prožívá v posledních měsících životní období. Před necelým rokem debutovala v TOP 100 žebříčku a teď je kousek od premiérového posunu do nejlepší dvacítky. V probíhající sezoně má bilanci 15:5 a v lednu v Hobartu slavila svůj první triumf na nejvyšší tour.



