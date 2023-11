Pegulaová porazila i světovou jedničku Sabalenkovou a je v semifinále Turnaje mistryň

TURNAJ MISTRYŇ - Američanka Jessica Pegulaová (29) se po loňské nepovedené premiéře na Turnaji mistryň stala první semifinalistkou letošního ročníku. Po Jeleně Rybakinové (24) porazila ve dvou setech i světovou jedničku Arynu Sabalenkovou (25), kterou po využití až sedmého mečbolu přehrála po velmi dobrém výkonu 6:4, 6:3 a ve vzájemné bilanci přerušila sérii čtyř porážek a osmi prohraných setů. Jistotu postupu ze skupiny jí o necelou hodinu později dal zisk setu Rybakinové proti Marii Sakkariové (28).

Sabalenková – Pegulaová 4:6, 3:6

Jessica Pegulaová před rokem při debutu na Turnaji mistryň na domácí půdě v texaském Fort Worth prohrála všechny tři duely ve dvouhře i ve čtyřhře, byť krátce předtím vyhrála podnik WTA 1000 v Guadalajaře a sebevědomí si zvedla ziskem své nejcennější trofeje.

Také letos se na vrchol sezony naladila triumfem, když ovládla turnaj WTA 250 v rodné zemi své maminky v jihokorejském Soulu. Na rozdíl od loňska ale na vítězné vlně pokračuje i na Turnaji mistryň, v mexickém Cancúnu si ve dvou setech poradila s Jelenou Rybakinovou i Arynou Sabalenkovou.

Devětadvacetiletá Američanka v posledních čtyřech duelech s o čtyři roky mladší Běloruskou neuhrála ani set. Tentokrát ale na kurtu předvedla skvělý výkon, v obou setech si vypracovala vedení 5:2 s dvěma brejky v zádech a náskok si pokaždé pohlídala.

Problémy měla jen s ukončením zápasu. Za stavu 6:4, 5:2 a 40:15 spáchala první dvě dvojchyby a Sabalenková vycítila naději. Začala hrát na riziko a odvrátila další čtyři mečboly, Pegulaová ale při sedmé šanci uspěla. Ve výměně se ubránil a donutila soupeřku chybovat.

"Byla to velká výzva. Pamatuju si spoustu zápasů, které Aryna otočila z mečbolů. Je to pro ní těžké, trefuje hodně winnerů, ale dělá i hodně chyb. Je to těžké ukončit. Jsem moc ráda za to, jak jsem dnes hrála," pochvalovala si Pegulaová, jež před rokem na podniku WTA 1000 v mexické Guadalajaře získala svou nejcennější trofej.

Pegulaová potřetí v kariéře porazila světovou jedničku a připsala si celkově 17. výhru proti hráčce TOP 10.

A jelikož Kazaška Jelena Rybakinová v druhém úterním semifinále získala první set proti Marii Sakkariové, má Američanka již jako první jistý postup do semifinále bez ohledu na výsledek ve svém posledním duelu ve skupině proti Řekyni Sakkariové.

Výsledky Turnaje mistryň v Cancúnu