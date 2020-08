Peschkeová: S Demi nám to ladí, na kurtu se bavíme

Květa Peschkeová našla v Demi Schuursové další partnerku, s kterou rozšířila své už tak bohaté portfolio deblových titulů. V sobotu spolu ovládly turnaj v New Yorku a 45letá Češka slavila 35. triumf v kariéře.

S Nizozemkou Schuursovou, která je o 18 let mladší, se domluvily na spolupráci od letošní sezony. Začátek roku jim nevyšel, ale po koronavirové pauze nyní uspěly. "Věřila jsem, že nám to může spolu si sednout. Obyčejně hrávám s vysokými hráčkami, servismankami, což Demi není, ale ladí nám to. Jsme Evropanky a na kurtu se bavíme," řekla pětačtyřicetiletá Pescheková.

Schuursová je čtrnáctá spoluhráčka, s kterou Peschkeová na okruhu WTA došla pro výhru ve čtyřhře. "Po té pětiměsíční pauze jsme si v prvním zápasu na sebe zvykaly, ale rychle jsme se sehrály a na konci to klaplo," uvedla.

Turnaj v New Yorku, který se normálně koná v Cincinnati, se hrál za přísných bezpečnostních opatření. Třeba i při tiskové konferenci seděly vítězky každá v jiné místnosti. "Nosíme roušky, ale cítíme se tady bezpečně, což je důležité, protože díky tomu zase můžeme hrát, což nám všem chybělo," řekla Peschkeová.

I na kurtu měly hráčky nakázáno pokud možno držet si od sebe odstup. Problém to dělalo, když se radily o taktice mezi výměnami. "Musely jsme zvýšit hlas, abychom se slyšely, což úplně nechceme, aby nás neslyšely soupeřky. Anglicky rozumí všichni, jiné by to bylo, kdybychom mluvily jenom česky nebo nizozemsky," řekla.

Díky svým bohatým zkušenostem se snaží novou parťačku povzbudit i uklidňovat. "To si opakujeme, protože díky tomu můžeme hrát naši hru. Když zbytečně spěcháte, nebo jste nervózní, tak chybujete," pronesla Peschkeová a doplnila: "Navíc máme trenéra speciálně na čtyřhru, za kterého jsme vděčné. Obě jsem zkušené deblistky, ale diamant potřebuje obrušovat, aby byl ještě krásnější," usmála se.

Období bez tenisu trávila s manželem a trenérem Torstenem na Floridě v Sarasotě, kde žijí. Volno si užívala. "Především fakt, že nemusím nikam cestovat, což je pro mě po těch letech na okruhu čím dál náročnější. To bylo hezké," řekla vítězka čtyřhry ve Wimbledonu z roku 2011. "Trávila jsem čas s přáteli a starala se kamarádce, která musela na operaci, o psa. Každý jsme to přestáli, jak nejlépe jsme mohli."

Na nadcházejícím US Open budou se Schuursovou čtvrté nasazené. Třeba bude mít Peschkeová šanci přidat do sbírky druhý grandslamový titul, protože deblový turnaj je vypsaný jen pro 32 párů. "Jen pro hráčky z deblového žebříčku. Všechno bude unikátní. Musíme hrát stejnou hru a zkusíme ze sebe dostat to nejlepší."