Plánuji jen další den, tenis mi nechybí, přiznala Plíšková. Ale koučovala Brendu Fruhvirtovou

Karolína Plíšková měla v plánu tak jako každý rok po Vánocích vyrazit do Austrálie. Jenže operovaný kotník se nehojí ideálně a tak musela udělat nepříjemné rozhodnutí. V roce 2025 grandslam v Melbourne vynechá. Mezitím ale pomáhá třeba mladé české naději Brendě Fruhvirtové, tu totiž koučovala v rámci české tenisové extraligy.

Bývalá světová jednička a dvojnásobná finalistka grandslamů prožívá jedno z nejtěžších období kariéry. Během let se jí vyhýbala zranění, letos na podzim se ale musela smířit s tím, že se nevyhne operaci. "Myslela jsem si, že za tři měsíce budu hrát a do Austrálie pojedu, ale nyní to vůbec nevidím. Budu ale ráda, když budu v březnu zpátky," říká v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Plíšková ale nelení. Se svou tenisovou akademií postoupila do nejvyšší české tenisové ligy a ujala se role koučky. "Já jsem spokojená, mám to 2:0," smála se. Pod jejím koučinkem se podařilo vyhrát těžký zápas i trápící se Brendě Fruhvirtové. Do Česka pak dokázala dostat jako posilu švýcarskou kamarádku Jil Teichmannovou.

Rozhovor s Karolínou Plíškovou

Sama však na kurt nemůže. "První měsíc jsem byla totální ležák, neměla jsem ani chuť tenis sledovat. A ani teď mi ten tenis zatím nechybí. Ale až budu stoprocentně fit, tak se vrátím. Psychicky jsem s tím v pohodě. Prospělo mi, že jsem si od tenisu odpočinula, což jsem posledních 15 let nezažila," vyprávěla.

V Říčanech, kde se konalo jedno ze semifinále české tenisové extraligy, mohla sledovat i Nikolu Bartůňkovou, která vůbec poprvé po trestu za doping mohla nastoupit do tenisového zápasu. Mladou českou hráčku ale nesoudí. "Je to strašně nepříjemné, projít takovou zkušeností. Pak si člověk asi musí dát extrémní pozor cokoliv si vzít. Já sama jsem brala maximálně nějaké vitamíny, ale ty látky dnes asi mohou být ve všelijakém masu nebo drincích. Já nikdy radši nebrala nic, o čem bych něco nevěděla a radši jsem trpěla, než abych si vzala něco blbého," řekla Plíšková.

Podivné verdikty dopingových soudů jí ale vadí. "Myslím, že jsme viděli dva přístupy k řešení, že holky, které nejsou zrovna první nebo druhá na světě dostanou jiný trest než špička. Tak by to nemělo být. Ale myslím si, že o tom se tady můžeme bavit, ale stejně se s tím nic nestane," myslí si Plíšková.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.