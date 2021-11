Plíšková hodnotí rok 2021 bez jediného titulu jako jednu z nejlepších sezon

Karolína Plíšková sice nepostoupila do semifinále Turnaje mistryň a poprvé od roku 2012 zakončuje sezonu bez titulu na okruhu WTA, ale poprvé ji zakončila vítězstvím a podle svých slov má za sebou jednu z nejlepších sezon kariéry. A do dalšího roku půjde i nadále po boku s německým trenérem Saschou Bajinem.

Bývalá světová jednička se rozloučila se sezonou výhrou ve skupině na Masters v Mexiku nad krajankou Barborou Krejčíkovou. "Skončit sezonu vítězstvím není špatné. To se mi ještě nepodařilo, vidíte! Tak jsme našli pozitivní věc," usmála se Plíšková na online tiskové konferenci.

V letošním roce nezískala poprvé po devíti letech na okruhu WTA titul ve dvouhře. Přesto si svých výkonů hodně váží. "Protože dostat se zpátky do grandslamového finále, ještě ve Wimbledonu, kde se mi nikdy nedařilo, hodnotím jako jeden ze svých největších úspěchů v kariéře," vyzdvihla. Finále si vedle londýnského grandslamu zahrála také v Montrealu a v Římě.

V úvodu sezony to přitom na báječný rok nevypadalo. Plíškové se nedařilo a vyhrané zápasy sbírala jen poskrovnu. Na osmi turnajích nevyhrála víc jak dva zápasy po sobě.

"Většinou se mi dařilo od začátku, vždycky jsem měla nějaký vyhraný turnaj a nebyl na mě takový tlak, že musím. Teď jsem vypadla z desítky a myslím, že dost lidí mě odepsalo, že už nikdy nebudu hrát tak dobrý tenis," vzpomínala na první měsíce roku 2021.

Postupně se ale dostala do své obvyklé formy a výkony stoupaly stejně jako přibývala esa na jejím kontě. "Cením si toho, že tým, který jsem si postavila, a lidi, které mám okolo sebe, ve mě furt věřili," pronesla Plíšková. "A i když to trvalo chvíli, nebylo to pár týdnů, tak se z toho podařilo udělat super rok. To bych vyzdvihla. Hodnotím to jako jednu z nejlepších sezon."

Nakonec letos vyhrála 37 zápasů. A třináctkrát ze sedmnácti duelů uspěla v třísetových bitvách. "Mám nějakou mentální sílu, kterou dokážu v těžkých zápasech najít. I když nehraju dobře nebo se trápím, tak vždy najdu cestu, jak se nevzdat a zápas vyhrát. Leckdy zahraju správný úder, že nejdu zbytečně na šílené winnery. Když mi to v ten den nejde, jsem ochotná bojovat a něco i povracet. Na tohle mám dobrou hlavu. Neztrácím víru," řekla. Navenek ale častokrát na kurtu působí odevzdaně, což jí kritici vyčítají. "Říkají, že tak vypadám, ale nikdy to tak není," ujistila.

Má za sebou i první sezonu s trenérem Bajinem. Jeho spolupráci si opakovaně pochvalovala a stejně mluvila i po Turnaji mistryň. "Je to asi nejlepší trenér, kterého jsem kdy měla," řekla Plíšková, která v nedávné minulosti měnila kouče velmi rychle. S Bajinem se ale dohodla na pokračování.

"Jsem ráda, že Sascha chtěl zůstat se mnou. Pro mě nebyla jiná varianta, protože myslím, že rok jsme měli dobrý. Samozřejmě leckdy jsem měnila trenéry, i když jsem měla dobré roky, ale není tam jediný problém, který bychom měli nebo řešili. Je spousta věcí, kterých chceme společně dosáhnout. On ve mě věří a mám pocit, že mě chápe jako hráčku i jako člověka."

Podle Plíškové má Bajin dar se vcítit do hráčky. Jeho pozitivní přístup českou tenistku často dostával do pohody. Ukázkou toho byla právě Guadalajara, kde se Plíškové vůbec nedařilo v tréninku.

"Nikdy ve mě neztratil důvěru, pořád mi věřil, že tady každý zápas můžu vyhrát. A to je pro mě jako pro hráčku asi nejdůležitější, protože když se hraje supr, každý je kamarád a každý to vidí pozitivně. Ale když se nehraje dobře, navíc jsem tady byla unavená a první týden to tady bylo trápení, tak potom poznáte lidi podle toho, jak se zachovají," řekla Plíšková.