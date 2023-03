Plíšková, Kvitová a Krejčíková v Indian Wells postoupily mezi šestnáctku nejlepšcíh

Karolína Plíšková před dvěma týdny v Dubaji vyhrála tři zápasy, ale ke čtvrtfinále proti světové jedničce Ize Šwiatekové kvůli nemoci nenastoupila. Turnaj v Indian Wells ovšem stihla a po pomalejším rozjedu se dostává do laufu.



Po úvodním obratu proti Anně Kalinské si dnes poradila i s další ruskou soupeřkou Veronikou Kuděrmetovovou. Světovou jedenáctku přehrála 6-1 7-5 a po dvou porážkách ze sezony 2020 vyrovnala vzájemnou bilanci na 2-2.



30letá rodačka z Loun po 26 minutách hry získala první set, když jediný game ztratila při svém podání. Ve druhé sadě neudržela servis podruhé v osmé hře a prohrávala 3-5, třetí dějství ale ziskem čtyř gamů v řadě odmítla.

Shining in the desert ✨@KaPliskova moves past Kudermetova 6-1, 7-5, setting up a fourth-round clash with Sakkari #TennisParadise pic.twitter.com/EhD5PgFU2q — wta (@WTA) March 12, 2023



17. hráčka světa Plíšková v Indian Wells startuje podeváté v kariéře a pošesté nechybí v osmifinále. jejím maximem jsou semifinále z let 2016 a 2017. O postup mezi šestnáctku nejlepších se utká se světovou sedmičkou Mariou Sakkariovou (h2h 3-2), kterou smetla před dvěma týdny v Dubaji.



Loňská finalistka Sakkariová v Kalifornii musela otáčet nepříznivý vývoj i ve svém druhém vystoupení. Ukrajinku Anhelinu Kalininovou dnes zdolala 3-6 6-2 6-4 a oplatila jí porážku z loňského Eastbourne.



"Dělám teď spoustu nevynucených chyb od základní čáry. Ale tolik na tom nezáleží, pokud bojuju a najdu cestu k vítězství. Jak jsem řekla, jediná důležitá věc je najít způsob, jak vyhrát. I když je výhra ošklivá, pořád je to na konci vítězství," komentovala Sakkariová.







Petra Kvitová vyhrála teprve třetí z 25 zápasů, v němž dostala kanára. Dokázala to poprvé od roku 2013 a poprvé poté, co neuhrála ani game v úvodním setu.



Ale proti Lotyšce Jeleně Ostapenkové odpověděla stejnou 'mincí' a dokonce ziskem deseti her v řadě. Divoký průběh tím neskončil, neboť česká tenistka ve třetí sadě ztratila vedení 4-0, ale další zvrat nedopustila. Zvítězila 0-6 6-0 6-4 a vzájemnou bilanci dvou grandslamových šampionek upravila na 6-4.



33letá Kvitová v Indian Wells vyhrála dva zápasy po sobě poprvé po sedmi lety. O čtvrtfinále a vyrovnání svého maxima z let 2013 a 2016 se utká s domácí světovou trojkou Jessicou Pegulaovou (h2h 3-1), kterou porazila na začátku sezony v United Cupu.







Barbora Krejčíková před dvěma týdny v Dubaji našla skvělou formu. Jako teprve pátá hráčka v historii porazila všechny tři členky Top 3 na jednom turnaji a po triumfu na Roland Garros 2021 získala svůj druhý nejcennější titul ve dvouhře.



A na vítězné vlně se světová šestnáctka veze i na dalším podniku WTA 1000 v Indian Wells. Ve třetím kole proti Xinyu Wang sice za stavu 6-2 a 6-5 nevyužila tři mečboly a musela do třetího setu, ale roli favoritky nakonec přeci jen potvrdila. Číňanku porazila 6-2 6-7 6-2 a svou neporazitelnost protáhla na osm utkání.



27letá Krejčíková hraje hlavní soutěž dvouhry v Indian Wells teprve podruhé v kariéře a stejně jako při premiéře v roce 2021 postoupila do osmifinále. O překonání svého tehdejšího maxima se utká se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou (h2h 2-1), které před dvěma týdny v Dubaji připravila jedinou letošní porážku.

Can't stop, won't stop ‍♀️@BKrejcikova battles past Wang 6-2, 6-7(1), 6-2 and extends her winning streak to 8️⃣ matches.#TennisParadise pic.twitter.com/QJQIPMsO0u — wta (@WTA) March 13, 2023



Z českého čtyřlístku v neděli neuspěla pouze Linda Nosková. 18letá Češka si při premiéře na podniku WTA 1000 připsala dvě výhry a nestačila až na domácí světovou šestku Cori Gauffovou. Jen o pár měsíců starší Američance nedokázala ani jednou sebrat podání a prohrála 4-6 3-6.







Trio Plíšková, Kvitová a Krejčíková mohou v osmifinále doplnit ještě další dvě Češky. V pondělí budou o postup mezi šestnáct nejlepších usilovat ještě Markéta Vondroušová proti Tunisance Ons Džabúrové a Karolína Muchová proti Italce Martině Trevisanové.