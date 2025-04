Plíšková: Neúspěch se hází na Lindu. Je to podle mě nefér a zbytečné

Jako zbytečně nafouknutou hodnotí Karolína Plíšková (33) kauzu ohledně neúčasti Lindy Fruhvirtové (19) v kvalifikačním utkání o finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. Podle bývalé světové jedničky se neúspěch českého výběru hodil na talentovanou teenagerku. A i v dobách jejího působení v nejprestižnější ženské tenisové týmové soutěži se děly divné věci.

Plíšková je rozhodně v pozici, kdy může poměry v české reprezentaci hodnotit. Na kontě má několik startů v Billie Jean King Cupu (dříve Fed Cup) a možná by i českému výběru před pár dny v Ostravě v kvalifikačním utkání o postup na finálový turnaj do čínského Shenzhenu pomohla. Jenže kvůli zranění kotníku od loňského US Open nehraje.

Kapitán Petr Pála se musel potýkat s neobvyklým počtem omluvenek. Největší české hvězdy totiž kosí zranění a z našich členek TOP 100 žebříčku mohly dorazit pouze Linda Nosková s Marií Bouzkovou. Pála dokonce oslovil i Lindu Fruhvirtovou, ale ta musela účast kvůli vážným rodinným důvodům a zdravotnímu problému odmítnout.

Mnohé pak šokovala účastí ve víkendové kvalifikaci na podniku WTA v Rouenu. Situaci však vysvětlila na sociálních sítích a Pála v posledním vyjádření otočil. Nejprve ho start Fruhvirtové překvapil, ale pak přiznal, že vlastně o potenciální účasti ve Francii věděl.

"Hrozně se to nafouklo. Teď to vypadá, že ten neúspěch dávají za vinu Lindě, což já bych teda osobně v tomhle případě ani neřešila. Bylo to hratelný i tak. A tím, že se to nepovedlo, tak se najednou začalo řešit tohle," uvedla Plíšková v podcastu Rakety, který moderuje její manžel Michal Hrdlička. Účastní se ho také její sestra Kristýna a komentátor František Hašpl.

"Chápu, že možná někoho naštvalo, že tam nejela, že si dovolila říct ne. Ale mně to nepřijde vůbec blbý. Těch důvodů tam mohlo být víc a vůbec bych ten neúspěch nespojovala s ní. To mi na tom přijde nejhorší. Místo toho, aby se řešilo, co do budoucna zlepšit, tak se hází vina na Lindu. Je to nefér a zbytečný a může se jí to dotknout. Doufejme, že je v klidu a bude hrát zase dobře."

"Byla jsem součástí Fed Cupu několikrát a taky se tam občas děly dost divný věci. Někdo slíbil, že přijede, pak na poslední chvíli nepřijel. Nebudu jmenovat, ale spousta lidí si to spojí. A v podstatě se to nikdy neřešilo jako tohle. Mně osobně to tak hrozný nepřijde," dodala bývalá světová jednička, která by se ráda na kurty vrátila už v rámci probíhajícího antukového jara.

Vyjádřila se i její sestra a bývalá tenistka Kristýna Plíšková. "Pokud mu o tom turnaji v Rouenu řekla, tak mi to přijde docela logický. Já na jejím místě bych rozhodně volila hrát turnaj do svý kariéry, měla dost vyhraných zápasů a chce se co nejdřív dostat zpátky do stovky. Samozřejmě to každý vidí jinak, někdo má na první místě reprezentaci, ale nemyslím si, že by to byla nějaká zrada vůči Česku."

Vzpomínalo se i na rok 2016, kdy Plíšková zrušila účast na olympiádě v Rio de Janeiru. Tehdy její oblíbenost v českém tenisovém světě klesla, nicméně po postupu do finále US Open většina kritiků na její absenci pod pěti kruhy zapomněla.