Plíšková po sedmi letech vypadla v 1. kole grandslamu. Z šesti Češek postoupila jen Vondroušová

Karolína Plíšková měla na letošním Australian Open velmi příznivý los, ale stoprocentně ho nevyužila, když ve čtvrtfinále překvapivě prohrála s Magdou Linetteovou. Během probíhajícího antukového jara ji limitovalo zranění kolene a po čtvrtfinále ve Stuttgartu musela vynechat prestižní akci v Madridu a v Římě vypadla hned s Annou Bondárovou.

Na French Open jí naopak do prvního kola los přisoudil jednu z nejtěžších možných soupeřek, a sice finalistku ročníku 2018, grandslamovou šampionku a aktuální světovou třicítku Sloane Stephensovou. Plíšková potvrdila, že jí hra Američanky nesedí, zhoršila si s ní vzájemnou bilanci na 1:5 a poprvé přesně po sedmi letech nezvládla první kolo podniků velké čtyřky. Se stejnou protivnicí padla v tomto dějišti také předloni.

Statistiky zápasu Plíšková - Stephensová

Bývalá světová jednička měla v úvodní hře zápasu brejkbol, jenže ho nevyužila a na výsledkovou tabuli se zapsala až po sedmi odehraných gamech. Šanci na obrat měla, jenže za stavu 4:3 ve druhé sadě se vlastními chybami připravila o náskok brejku a urvat nedokázala ani jednu z následujících dvou her.

"Bylo to těžké, zřejmě jeden z nejtěžších losů pro mě. Ona na tomhle turnaji hraje dobře, líbí se jí tu. Naopak mně se nehrálo vůbec dobře. Za stavu 0:3, 0:4, 0:5 je pak těžké hrát tenis, který bych měla hrát," řekla novinářům Plíšková. "V obou setech jsem měla spoustu šancí, takže jsem to minimálně do třetího setu mohla dostat. Pro lidi byly některé body hezké, ale z mé strany to nebyl úplně hezký tenis," doplnila. Stephensové, jež bude pokračovat v obhajobě loňského čtvrtfinále proti Varvaře Gračovové, podlehla za hodinu a 25 minut.

Solid



2018 finalist, @sloanestephens is headed to the second round with a 6-0, 6-4 victory over Karolina Pliskova. #RolandGarros pic.twitter.com/NZftUcS9mr — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2023

Linda Fruhvirtová loni učinila obrovský skok žebříčkem a v indickém Čennaí senzačně slavila svůj premiérový triumf na nejvyšším okruhu. Jedna z nejtalentovanějších teenagerek následně na letošním Australian Open poprvé v kariéře postoupila do druhého týdne dospělých grandslamů a byla jediný set od čtvrtfinále.

Na další vítěznou sérii v letošním roce však zatím nedosáhla a v průběhu antukového jara už bylo její trápení alarmující. Po Madridu, kde si připsala svou první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu na klasické antuce, schytala výprask od Eleny-Gabriely Ruseové v Římě, v Rabatu prohrála s hráčkou třetí stovky Caglou Büyükakcayovou a na French Open ztroskotala hned na Rusce Anastasii Pavljučenkovové. Při loňském debutu na pařížské cihle musela hrát kvalifikaci a do hlavní fáze se ani nedostala.

Statistiky zápasu Fruhvirtová - Pavljučenkovová

V posledních měsících bojuje hlavně se servisem a problém stále nevyřešila. V pondělním utkání spáchala 11 dvojchyb a vlastní podání uhájila pouze dvakrát. V úvodní sadě ztratila prvních pět gamů, ve druhé úvodní čtyři a manko se vždy jen marně snažila zlikvidovat. Bývalá #11 Pavljučenkovová, která v Paříži startuje poprvé od předloňské finálové porážky s Barborou Krejčíkovou, se o postup mezi dvaatřicítku nejlepších utká s nasazenou krajankou Ljudmilou Samsonovovou.

Welcome back



In her first Roland-Garros match since the 2021 final run, @NastiaPav defeats teen Linda Fruhvirtova 6-2, 6-2. pic.twitter.com/wYSCmemBtC — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2023

Markéta Vondroušová se loni na podzim vrátila po půlroční pauze zaviněné zraněním a operací zápěstí, velmi rychle se rozehrála do formy a letos patří k těm stabilnějším hráčkám na nejvyšším okruhu.

Rodačka ze Sokolova zvládla na osmi z devíti letošních turnajů úvodní zápas. To zahrnuje i pondělní vystoupení na French Open, kde si před čtyřmi lety zahrála své největší finále v kariéře. V prvním kole na pařížské antuce si poradila s Alyciou Parksovou a Američance oplatila prosincovou porážku z francouzského Angers.

Former finalist Markéta Vondroušová gets a very comfortable first round win over Alycia Parks 6-4, 6-0. #RolandGarros #RG2023 pic.twitter.com/nd4eZ1lOTE — First Serve Tennis (@FirstServeTnnis) May 29, 2023

Favorizovaná Češka měla pomalejší vstup do utkání a soupeřku pustila do vedení 2:0. Po rebrejku však začala na kurtu dominovat a ve druhé sadě jí povolila pouhých pět fiftýnů a nadělila potupného kanára.

"Vloni jsem byla na operaci a byla z toho docela smutná, že tu nejsem. Ani jsem se nemohla na turnaj koukat. Teď jsem nadšená, že jsem zpět a ve formě. Přijela jsem sem s nahranými zápasy, cítím se dobře. Každý rok jsem tu hrozně ráda," řekla novinářům Vondroušová.

V letošní sezoně platí, že pokud Vondroušová porazila úvodní soupeřku na turnaji, tak zvládla i následující zápas. O potvrzení tohoto pravidla se popere s nasazenou devítkou a loňskou semifinalistkou Darjou Kasatkinovou. S Ruskou má vyrovnanou bilanci 2:2 a může jí vrátit šest let starou prohru z tohoto dějiště.

Statistiky zápasu Vondroušová - Parksová

Poprvé od roku 2017 neuspěla v prvním kole French Open Kateřina Siniaková. Sedmadvacetiletá Češka se dnes představila v soutěžním utkání poprvé od konce března, kdy v Miami vzdala kvůli zranění zápěstí, a dvouměsíční pauza se na jejím výkonu projevila.

Ještě stále nejlepší deblistka světa na pařížské antuce podlehla 6:7, 2:6 Američance Peyton Stearnsové, jež si při deutu na Roland Garros připsala premiérovou výhru na grandslamovém turnaji.

Siniaková v prvním setu vedla 4:2, celkem třikrát měla výhodu brejku a dvakrát podávala na zisk sady. K setbolu se ale ani jednou nedostala, byť tie-break rozhodl až 16. bod. Ve druhém dějství si už podání ani jednou neudržela, i vinou celkově 11 dvojchyb o něj sedmkrát v řadě přišla a po sto minutách hry pro ni dvouhra skončila.

"I když to nebylo dle představ, jsem ráda, že jsem tady. Na takové turnaje musí být člověk více připravený a mít nějaké zápasy v zádech, což ona jich měla docela dost. Přestože to nebylo, jak bych si přála, jsem ráda, že jsem tady a ne doma," řekla Siniaková.

Statistiky zápasu Siniaková - Stearnsová

Petra Kvitová na začátku dubna vyhrála velký turnaj WTA 1000 v Miami, během antukového jara ale laborovala se zraněním nohy a místo přípravy na kurtech spíše odpočívala. Na oranžové drti odehrála jen dvě utkání a obě prohrála 0:2 na sety.

Po nezdaru proti Němce Jule Niemeyerové v Madridu dnes neuspěla ani na Roland Garros proti Elisabettě Cocciarettové. V souboji s o jedenáct let mladší Italkou doplatila na nerozehranost, často chybovala a po nepotvrzení brejku na 2:1 jen marně dotahovala ztrátu.

Ve druhém setu se zkušená Češka málem vrátila do hry, když od stavu 2:5 získala dva gamy po sobě a měla brejkbol na 5:5. Soupeřka ale vytáhla dobrý servis a životní úspěch si už sebrat nenechala.

When you just seal the win against the No.10 seed, your first one in the #RolandGarros main draw



Cocciaretto d. Kvitova 6-3, 6-4 pic.twitter.com/9yTgCDVx2k — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2023

"Už jen to, že jsem tady na tomto kurtu je pro mě velká čest. Vždy jsem tohle všechno sledovala v televizi a teď jsem toho součástí. Tohle je rozhodně moje největší vítězství v kariéře," radovala se vysmátá Cocciarettová v pozápasovém rozhovoru pod umělým osvětlením na dvorci Suzanne Lenglenové.

"Tohle je poprvé, co tady hraju na tak velkém kurtu. Všichni chceme hrát právě tyhle zápasy. Tenis je pořádná dřina a ty nervy jsou svazující. Snažila jsem si ten zápas užít a nemělo to chybu," dodala Italka, jež si proti světové desítce a dvojnásobné wimbledonské šampionce připsala první skalp hráčky TOP 20.

Třiatřicetiletá Kvitová, semifinalistka z let 2012 a 2020, nezvládla vstup do French Open teprve podruhé v kariéře a poprvé od roku 2010. Dnes si zapsala jen 20 winnerů a 31 nevynucených chyb.

"Soupeřka mi nedala nic zadarmo. Bojovala jsem sama se sebou i s hrou. Chtěla bych hrát jinak a ne tolik kazit," komentovala Kvitová, která měla v posledních týdnech potíže i s bolavou nohou. "Je to tak, jak to je, a jsem ráda, že jsem se vůbec zúčastnila. Byla možnost, že i hrát nebudu. Už se těším na trávu a jsem ráda, že jsou antukové turnaje u konce," doplnila.

Statistiky zápasu Kvitová - Cocciarettová

Tereza Martincová se marně snažila zaskočit lotyšskou šampionku z roku 2017 Jelenu Ostapenkovou. Česká tenistka podlehla světové sedmnáctce 3:6, 5:7, přestože ve druhém setu vedla 5:1, a stejně jako loni v Paříži skončila hned po svém úvodním duelu.

Statistiky zápasu Martincová - Ostapenková

Do druhého kola tak zatím postoupily jen dvě z osmi českých tenistek. Už v neděli uspěla Karolína Muchová, naopak vypadla Sára Bejlek. Až v úterý čeká úvodní zápas Barboru Krejčíkovou, Marii Bouzkovou, Lindu Noskovou a Brendu Fruhvirtovou.