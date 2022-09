Plíšková po třech hodinách zdolala Azarenkovou a je ve čtvrtfinále US Open! Kvitová jasně prohrála s Pegulaovou

Další informace připravujeme.

Petra Kvitová ještě před dvěma a půl měsíci prožívala hodně podprůměrnou sezonu. Na kontě měla pouhá dvě čtvrtfinále, jejím maximem na grandslamech bylo druhé kolo a v žebříčku nebyla ani v Top 30. Na poslední travnaté generálce v Eastbourne ovšem získala svou 29. kariérní trofej, ve Wimbledonu uhrála třetí kolo, v Cincinnati prošla do svého jubilejního 40. finále a do New Yorku přijela s bilancí 12-3 z posledních 15 zápasů.

V rámci letošního ročníku US Open se díky zlepšené formě řadila mezi černé koně, ovšem tuto roli se rodačce z Fulneku nepovedlo naplnit. Po vítězství nad kvalifikantkou Erikou Andrejevovou měla po odstoupení Anheliny Kalininové volno, ve třetím kole ve strhující bitvě po dvou odvrácených mečbolech udolala světovou desítku Garbiňe Muguruzaovou a poprvé od French Open 2020 (podzimní termín) se probila do druhého týdne grandslamů.

Další postup však neslavila, v osmifinále nestačila jasně 3-6 2-6 na domácí Jessicu Pegulaovou, se kterou vyhrála oba předchozí souboje, dokonce bez ztráty setu, a své maximum ve Flushing Meadows (čtvrtfinále z let 2015 a 2017) nevyrovnala.

Kvitová do utkání na centrálním dvorci Arthura Ashe vstoupila ztraceným podáním, který si ihned vzala zpět. Zápas poté na několik desítek minut přerušil déšť a dohrávalo se pod zataženou střechou. Po návratu byla chvíli lepší 32letá Češka, jenže za stavu 2-1 nevyužila tři brejkboly. Pak sice ještě udržela servis, ale ve zbytku setu se vyhazovala a uhrála už jen čtyři body.

Naděje na obrat se zvýšila při vedení 2-0 30-0 ve druhém dějství. Game na returnu však do vítězného konce nedotáhla, odstartovala další festival nevynucených chyb a následujících šest her ztratila. O podání přišla celkem šestkrát.

"Dneska to byl její den, hrála fakt dobře. Mně přišlo, že nemám moc co hrát. To se mi příliš nestává. Její údery byly ale strašně dlouhé a nedalo se z toho moc zahrát. Nedala mi míč zadarmo a bylo to těžké. I když jsem měla určité šance, které bych mohla zvládnout, dala mi na brejkboly vždy dobré servisy. Zahrála prostě velmi dobře," řekla českým novinářům Kvitová.

Pegulaová, která dnes nastoupila s jasnou a nakonec úspěšnou taktikou vyčkávání na chybu, znovu potvrzuje, že se jí letos daří pouze na těch největších turnajích. I své sedmé letošní čtvrtfinále absolvuje na podnicích WTA 1000 či grandslamech.

Osmadvacetiletá Američanka si čtvrtfinále grandslamů zahraje počtvrté v kariéře, dál se nedostala na loňském ani letošním Australian Open a v této fázi ztroskotala i nedávno v Paříži. V New Yorku, kde je ve druhém týdnu poprvé, v něm vyzve Igu Šwiatekovou (H2H 1-2).

Jednadvacetiletá Polka mohla na US Open znovu po roce skončit v osmifinále, ale nakonec své maximum na závěrečném grandslamu sezony vylepšila. Světová jednička otočila manko setu a brejku a čtvrtfinalistku nedávného Wimbledonu a až 108. hráčku světa Jule Niemeierovou nakonec po více než dvou hodinách zdolala 2-6 6-4 6-0.

Postup dvojnásobné vítězky Roland Garros se nerodil snadno. Kvůli dvěma ztraceným servisům prohrála první set a ve druhém měla po dalším brejku soupeřky manko 1-2. Na lavičce schovala hlavu do ručníku a snažila se namotivovat k obratu. Ten se jí vzápětí povedl.

Polka získala čtyři brejky, vyhrála sadu 6-4 a v rozhodujícím setu nadělila kanára. Wimbledonská čtvrtfinalistka Niemeierová, které patří 108. místo v žebříčku WTA, ztratila od začátku druhé sady až do konce zápasu sedm servisů za sebou. Celkem udělala také 42 nevynucených chyb.

"Jsem hrdá, že jsem neztratila naději. Bylo to pro mě těžké zatlačit ji zpět," řekla po utkání Šwiateková. "Mám radost, že si před vámi ještě zahraju a doufám, že se vám budou moje zápasy líbit a nebudete při nich ztrácet čas," doplnila s úsměvem.

Už v neděli se rozhodlo o čtvrtfinalistkách dolní poloviny pavouka, v rámci úterního programu se střetnou Ons Džabúrová s Ajlou Tomljanovicovou a Cori Gauffová s Caroline Garciaovou.