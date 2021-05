Plíšková podruhé utrpěla dva kanáry během jedné sezony. V Madridu končí na Pavljučenkovové

Karolína Plíšková letos odehrála osm turnajů a pokaždé vyhrála svůj úvodní zápas. Jenže to je asi tak jediná statistika, se kterou se v poslední době může pochlubit.



Od loňského lednového triumfu v Brisbane už na 12 ze 16 turnajů nevyhrála víc, jak jeden zápas. Pouze jednou (loni v září cestou do finále v Římě) porazila víc jak dvě soupeřky po sobě.

Poslední nezdar zaznamenala v Madridu. V prvním kole ještě dokázala otočit souboj s americkou teenagerkou Cori Gauffovou, ale ve druhém kole už nestačila na Anastasii Pavljučenkovovou, které podlehla 0-6 5-7.



Světová devítka Plíšková v prvních čtyřech gamech na podání uhrála vždy jen jeden fiftýn a rychle prohrávala 0-6 a 0-1. Pak se jí sice povedl rebrejk a dostala se do hry, jenže za stavu 3-2 nevyužila dva brejkboly a hlavně vinou 28 nevynucených častých chyb se k obratu nenadechla.

